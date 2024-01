Pomarico: bando agevolazione TARI per pensionati e monoreddito

“Come preannunciato nei giorni addietro – per noi ogni promessa è un debito – oggi abbiamo pubblicato il bando per le agevolazioni Tari alle utenze domestiche per quanto riguarda l’anno 2023.” E’ quanto scrive il Sindaco di Pomarico Francesco Mancini in una nota in cui si specifica che: “Con un contributo che va dai 50, 75 e 100 euro, questo bando mira a dare un aiuto sostanziale alla categoria dei pensionati (con reddito basso) e ai soggetti e famiglie in difficoltà economica.

Nello specifico, abbiamo ritenuto opportuno, soprattutto per quanto riguarda i nostri anziani, valutare lo stato del reddito 2023 per cercare di sostenere chi è realmente in difficoltà.

In un momento storico come questo, dove ogni bene primario ha subito aumenti sostanziali, ci è sembrato opportuno andare a dare una mano ad una categoria ampia e fragile come quella dei pensionati. Un’altra parte del contributo è previsto anche per i nuclei familiari monoreddito che vivono in forte disagio economico, praticamente poco sopra la soglia di povertà.

Questo è altre iniziative saranno messe in campo dal Comune di Pomarico per alleggerire il peso di una crisi economica che si fa sempre più pericolosa per gli equilibri sociali delle nostre comunità.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.