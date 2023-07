Pomarico: Anche quest’anno, colonia marina completamente gratis

L’amministrazione comunale di Pomarico annuncia in una nota che “anche quest’anno è stata messa in campo questa bella opportunità ai giovani pomaricani. Un grazie particolare al consigliere Antonio Vitella che si è prodigato per garantire tante attività ludiche per i più piccoli. Infatti a partire dal mese di Luglio sarà attivo anche il servizio di colonia marina per i giovani dagli 8 ai 14 anni.

È un impegno ormai quasi decennale quello di garantire la fruizione delle attività balneari per i più giovani del territorio pomaricano. L’amministrazione si è fatta carico interamente anche dei costi del servizio alleggerendo, quindi, le famiglie da ulteriori esborsi monetari. Siamo fiduciosi che anche quest’anno tale attività avrà i riscontri positivi ottenuti già negli anni passati, garantendo fattivamente ogni forma di inclusione sociale.”

