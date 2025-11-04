Pomarico accoglie la prima opera del progetto “Paesi in mostra” di Studio Antani

“Io ti guardo”, è il nome di un’opera dedicata al Santo Patrono ed è il primo intervento di Paesi in mostra, un progetto ideato e curato da Studio Antani e promosso dal Comune di Pomarico per valorizzare i luoghi di identità e memoria collettiva, trasformando il centro storico in un palcoscenico diffuso dove arte e territorio dialogano in modo nuovo e suggestivo.

L’installazione raffigura il volto della statua di San Michele Arcangelo – custodita nella Chiesa Madre – che osserva la sua comunità. È un segno contemporaneo di protezione e vicinanza, che unisce tradizione e innovazione, spiritualità e linguaggio visivo.

“San Michele a Pomarico è un gigante, figura che suscita una devozione profonda. Mi ha affascinato l’idea di vederlo apparire tra le strade del paese: un testimone curioso che si sporge per sbirciare la vita quotidiana. I nostri territori custodiscono tanti ‘giganti’ del patrimonio culturale materiale e immateriale. Paesi in mostra li porta fuori dai luoghi canonici e li restituisce alla comunità: presenze familiari per chi ci vive, tesori da scoprire per chi visita”, dichiara Luca Acito, direttore artistico e ideatore del progetto.

Il Sindaco di Pomarico, Francesco Mancini, ha sottolineato come l’iniziativa rappresenti non solo un gesto artistico, ma anche un atto d’amore verso la città: “‘Io ti guardo’ ci ricorda che la nostra storia, la nostra fede e la nostra identità sono vive e in continuo dialogo con il presente. Ringrazio Studio Antani per aver scelto di partire da qui, dal cuore della nostra comunità.”

L’Assessore alla Cultura e al Turismo, Beatrice I. Difesca, aggiunge: “Con Paesi in mostra vogliamo costruire un percorso che metta in rete arte, cultura e territorio. Pomarico diventa così un laboratorio di valorizzazione e creatività condivisa.”

Paesi in mostra è un progetto di installazioni visive ideato e curato da Studio Antani, che trasforma i centri storici in spazi di racconto, bellezza e scoperta. Attraverso immagini d’archivio, dettagli di opere del patrimonio locale e fotografie storiche, il progetto porta l’arte fuori dai luoghi canonici e la fa vivere tra architetture e piazze, creando nuove occasioni di incontro tra comunità e territorio.

CREDITI E MATERIALI STAMPA

Progetto ideato e curato da Studio Antani

Realizzato dal Comune di Pomarico

Installazione: Io ti guardo — Palazzo Marchesale di Pomarico

Fotografie installazione: © Studio Antani

Foto statua del Santo: ©Mario Bruno Liccese

L’opera sarà visibile fino a maggio 2026

Video dell’installazione: https://vimeo.com/studioantani/pim

Info e contatti: info@studioantani.com