Un video postato su facebook dal sindaco, Francesco Mancini, per fare il punto su quanto è stato fatto finora a un anno dalla frana che il 29 gennaio 2019 sconvolse parte del centro storico di Pomarico (Matera).

E i ricordi vanno a quella giornata, a quanti hanno perso con la casa, un pezzo del vissuto quotidiano, ma per fortuna senza lutti. Merito anche di quanti, in quella occasione, e nei giorni a seguire -giorno e notte- si sono prodigati per soccorrere le famiglie ed evitare che la zona rossa potesse procurare altro dolore.

E dopo un anno il primo cittadino spiega cosa si è fatto e perchè si è perso tempo a causa delle inevitabili procedure burocratiche, con le elezioni regionali che hanno mutato -inevitabilmente- i riferimenti amministrativi, la scelta concordata di tenere insieme la seconda fase di intervento (dalla rimozione delle macerie al progetto finale) con il passaggio dell’incartamento Pomarico dalla Regione e da qui al Governo.

Ora si tratta di aspettare… Spazio anche alla spesa con i 700.000 euro impegnati (540.000 euro per emergenze, monitoraggio, perizie, incarichi e altri 160.000 per la viabilità alternativa) e a una punta di polemiche verso gli ‘sciacalli che gettano fango’, ricordano l’antica massima degli anziani che ”Il ladro si sente sempre rubato”.

Resta la frana con le problematiche di un paese sulle ”stampelle”, come è in altri centri di una Basilicata in movimento, a valle. Responsabilità vecchie, aggravate dalla politica di abbandono e disinteresse delle diverse gestioni della politica regionale e territoriale . Attendiamo ”Mea culpa”.

La gente di Pomarico colpita dalla frana , sindaco compreso, è ancora in sistemazione provvisoria.