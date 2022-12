Polizia postale dalla parte di Abele…sul web anche in 3D.

L’invito, parafrasando una nota serie di film, è quello di ‘’Non aprire quella porta(la propria)…’’ agli sconosciuti, facendo attenzione a lusinghe, regalie e a quanto può attirare nella casa dell’Orco, dalla quale è difficile uscire prima che sia troppo tardi, a meno che non si decida di denunciare. E donne e uomini della Polizia Postale, che esplorano con radar, ecosonar, satelliti le possibili trappole del web, sono pronti ad ascoltare e a intervenire per salvare ragazzi che per buona fede, curiosità, passaparola o altro sono finito in un vicolo cieco e mettere sul ‘’ chi va la?’’ quelli che potrebbero finirci. Magari in quella realtà innovativa ma da conoscere a fondo che è il metaverso… Non siamo contro l’innovazione, ci mancherebbe, ma anche qui occhi e orecchie spalancati. E così per entrare nel merito di dimensioni che vanno percorsi con attenzione e, possibilmente, in sicurezza la Polizia di Stato della Provincia di Matera – come mostrano foto e locandina- ha incontrato i ragazzi dell’Istituto Superiore ‘’Pitagora’’ di Policoro per una mattinata tematica legata al progetto ‘’ Nei panni di Caino per capire e difendere Abele’’. Una chiava interpretativa per entrare nella mente, negli usi e abusi…di quanti intendono carpire la nostra buona fede. Dalle interlocuzioni, uso di visori 3d, i giovani eternauti di Policoro hanno preso noto dai rischi legati a situazioni emozionali profonde…Evitare di abboccare all’amo dei pirati della rete si può. Ma occorre essere vigili. E se c’è qualcosa che non va. Mano alla pagina social della Polizia Postale, al suo recapito telefonico o potete recarvi in ufficio. Pronti ad ascoltarvi, sempre. Per il vostro bene, naturalmente.



Dalla pagina Fb della Questura di Matera

Questura di Matera

3 g ·

Questa mattina, personale qualificato della #PoliziadiStato ha incontrato gli studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore “Pitagora” di Policoro, insieme ad alcuni docenti, i quali hanno partecipato al progetto dal titolo “Nei panni di Caino per capire e difendere le ragioni di Abele”, destinato a prevenire i comportamenti antisociali, espressi anche attraverso l’uso della realtà virtuale immersiva.

Il progetto, del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, in partenariato con la Facoltà di Psicologia dell’Università “La Sapienza” di Roma, si pone come obiettivo la formazione di un protocollo che valorizzi le diverse prospettive della vittima e dell’autore del reato, attraverso la proiezione, su visori 3D, di scenari e situazioni costruiti per indurre stati emozionali profondi.

Gli studenti, guidati da personale qualificato della #PoliziaPostale, attraverso l’utilizzo di dispositivi interattivi, si sono immersi in scenari virtuali che hanno riprodotto situazioni di illegalità, in particolare legate al fenomeno del cyberbullismo.

#essercisempre