Non è stato facile per il personale di polizia penitenziaria e per gli ospiti detenuti nelle casa circondariale di Matera e della sezione staccata di Altamura (Bari), vivere le ulteriori restrizioni imposte dall’epidemia da covid 19. A ricordarlo, nel corso di una cerimonia semplice e raccolta per il 204° anniversario del Corpo della Polizia Penitenziaria, il comandante del Reparto e Dirigente della Polizia Penitenziaria Bellisario Semeraro, alla presenza della nuova direttrice Caterina Acquafredda, di rappresentanti istituzionali e amministratori locali di Matera e Altamura, personale in servizio e in pensione del Corpo. Sono stati 300 gli eventi critici verificatisi lo scorso anno nella casa circondariale di Matera e nella sezione staccata di Altamura (Bari) . Tra questi la protesta del 9 marzo 2020, come accaduto in altre sedi, alcune aggressioni al personale di polizia penitenziaria,due tentativi di suicidio e 18 atti di autolesionismo tra i detenuti.



” In questo ambito -ha detto Semeraro- vorrei sottolineare che rispetto all’anno precedente vi è stata una diminuzione degli eventi critici ed è un dato in linea con gli anni precedenti che segnano un dato decrescente, segno l’attività di prevenzione posta in essere è efficace e che bisogna continua su questa strada cercando di fare sempre meglio”. Ed è stata l’occasione per ricordare l’impegno, le rinunce e risultati di quanti operano o hanno operato, rimettendoci la vita, nelle case circondariali,e a valle delle aspettative aperte dagli interventi istituzionali del Paese: dal presidente della Repubblica al Ministro della Giustizia Marta Cartabia. Qualche dato tra i tanti nel ”comprensorio”penitenziario di Matera-Altamura, dopo la riorganizzazione con la Puglia. Le traduzioni effettuate hanno portato alla movimentazione di 1242 detenuti (14 quelli piantonati in ospedale) mentre 2838 sono stati gli agenti impiegati Sono state consumate 160 attività di polizia giudiziaria, delegate e di iniziativa, che hanno portato al sequestro tra gli altri di 29 telefoni cellulari. Nell’ultimo anno nelle carceri di Matera e Altamura(Bari) hanno fatto ingresso 400 detenuti e 330 quelli che ne sono usciti. Si è vaccinato il 70 per cento della popolazione carceraria.



Semeraro, nel ricordare le difficoltà affrontate con le ulteriori restrizioni legate al covid 19, ha fatto riferimento alle attività in corso per il recupero dei reclusi.Sono attivi una sartoria e la produzione di prodotti di pelletteria con il marchio ”2chance” nell’ambio del brand ”Made in carcere”. Tra i progetti in cantieri l’avvio di un panificio per la produzione di prodotti da forno. Ne riparleremo. La casa circondariale di via Cererie attende anche investimenti nella riqualificazione della struttura per il benessere di quanti ci operano: dagli agenti, ai detenuti, a quanti vi collaborano in vari settori.