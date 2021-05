Droga,un microtelefono nascosti in maniera ingegnosa e pronti all’uso nel carcere di Melfi. Ma la cosa, in due distinte operazioni, è stata scoperta grazie all’occhio attento della lente di ingrandimento e dei controlli della Polizia Penitenziaria, che ha scoperto in un pacco e nel corso di accurate perquisizioni ‘’merce’’ del genere vietato. Sostanza stupefacenti e un dispositivo per comunicare all’esterno che pongono non pochi interrogativi sugli usi e i destinatari. A darne notizia il segretario regionale della Cisl funzione pubblica Rocco Scarangella, che esprime apprezzamento per l’operazione condotta dal personale del casa circondariale di Melfi , con senso di responsabilità e professionalità nonostante le problematiche più volte segnalate in passato sulla necessità di potenziare organici e servizi.

COMUNICATO STAMPA

BRILLANTE OPERAZIONE DELLA POLIZIA PENITENZIARIA PRESSO LA CC DI MELFI in data 29 aprile 2021

1° operazione di servizio

in data 29/04/2021, in un pacco in ingresso, il controllo minuzioso effettuato dalla Polizia Penitenziaria ha dato esito positivo. Infatti, nella suola della scarpa sx, contenuta nel pacco, in un incavo ricavato nella gomma, è stato rinvenuto un panetto ricoperto di cellophane, presumibilmente, di hascisc, di colore verde/marrone e dall’odore acre, molto intenso e, nella suola della scarpa dx altro panetto di altra sostanza stupefacente, oltre un micro telefonino con due sim card. Il peso totale della sostanza stupefacente si stimava intorno ai 90 grammi.

Il materiale rinvenuto è stato trattenuto e posto sotto sequestro, così come disposto dal P.M.

L’operazione è stata svolta dal personale del quadro permanente della Polizia Penitenziaria coordinato dall’attuale Comandante F.F. (Isp.Sup.) con l’ausilio del personale del GOM qui in distacco temporaneo;

2° operazione di servizio

in data 29 aprile 2021 alle ore 20.00

durante una 2° operazione di servizio si rinveniva altro telefonino, un raccordo micro USB con 2 filamenti di rame collegati ad un involucro cilindrico contenente 4 batterie stilo tenute insieme da carta di rivista e un elastico di indumento intimo.

Detto micro telefono dual sim presenta le seguenti caratteristiche: dimensioni di 1 cm circa di spessore e 6 cm circa di lunghezza, 2,5 cm circa di larghezza e 2 sim card.

La seconda operazione è stata messa in atto con successo dalla Polizia Penitenziaria a discapito del detenuto che ha aggredito gli agenti in data 22/04/2021.

Il micro telefono, le sim card e il rudimentale caricabatteria sono stati trattenuti e posti sotto sequestro così come disposto dal P.M.

L’operazione è stata realizzata esclusivamente dal personale del quadro permanente coordinato dall’attuale Comandante F.F. (Isp.Sup).

IL SEGRETARIO GENERALE CISL FNS BASILICATA

Rocco SCARANGELLA