Controllo a tappeto con tutti i mezzi, persino con drone. E’ quanto metterà in campo la polizia municipale di Ginosa per contrastare ed individuare i furbetti delle uscite immotivate che rischiano di far allungare i tempi dell’emergenza sanitaria Coronavirus.

Visione dall’alto di un’ampia area per un miglior monitoraggio del territorio e diffusione di messaggi audio registrati: ecco per cosa sarà impiegato un apposito drone già in uso alla Polizia Locale di Ginosa per far fronte all’emergenza Coronavirus.

L’apparecchio, già in funzione, riesce a fornire in tempo reale su cellulare le immagini di ciò che sta riprendendo ed è dotato di termocamera ed è in grado, quindi, di rilevare le fonti di calore.

Esso sarà utilizzato per monitorare meglio le aree in cui sono stati registrati assembramenti.

Proseguono senza soluzione di continuità, intanto, i controlli in auto e a piedi della Polizia Locale. Nelle scorse ore, assieme al Sindaco Vito Parisi, gli agenti hanno effettuato un’attività di pattugliamento per individuare eventuali persone fuori dalla propria abitazione per ingiustificati motivi.