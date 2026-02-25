Polizia esegue due ordini di carcerazione e trova anche droga e soldi

Doveva essere una ordinaria esecuzione di ordine di carcerazione, nei confronti di due persone albanesi di 60 e 32 anni, di nazionalità albanese, condannate per reati associativi legati al traffico di sostanze stupefacenti commessi tra il 2019 e il 2020, e per la Polizia di Stato di Matera è stata l’occasione per sequestrare a Bernalda anche 20 grammi di cocaina, materiale per il confezionamento e contanti per complessivi 50.000 euro. I due sono stati associati alla casa circondariale di Matera.Denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti anche un giovane italiano di 19 anni, trovato in possesso di banconote per complessivi 3400 euro.



Bernalda: la Polizia di Stato di Matera esegue ordini di carcerazione e trova soldi e droga. Due albanesi arrestati e un italiano denunciato per spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel rispetto dei diritti della persona indagata, della presunzione di innocenza e della necessaria verifica dibattimentale, per quanto risulta allo stato attuale, salvo ulteriori approfondimenti e in attesa del giudizio, si comunica quanto segue.

La Polizia di Stato di Matera ha eseguito tre ordini di carcerazione nei confronti di soggetti condannati per reati in materia di traffico di sostanze stupefacenti, commessi negli anni 2019-2020.

Tra i destinatari di detti provvedimenti figurano due cittadini di origine albanese, padre e figlio, rispettivamente di 60 e 32 anni, ritenuti risposabili del reato di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e di plurime violazioni in materia di spaccio.

Nel corso delle operazioni, personale della Squadra Mobile ha eseguito diverse perquisizioni personali e domiciliari, rinvenendo, presso l’abitazione dei due soggetti albanesi, denaro contante per una somma pari a 47.710 euro, sottoposto a sequestro in quanto ritenuto provento di attività illecita. Indosso al 32enne veniva, inoltre, rinvenuto ulteriore contante pari a circa 2.680 euro, anch’esso sequestrato.

L’attività di polizia giudiziaria è proseguita con un’ulteriore perquisizione presso un immobile in uso a uno dei due arrestati, ove è stata rinvenuta e sequestrata sostanza stupefacente di tipo cocaina per un peso complessivo di 20 grammi circa, nonché materiale per il confezionamento e pesatura della droga.

All’interno di quest’ultimo appartamento veniva identificato anche un cittadino italiano di 19 anni, estraneo ai provvedimenti restrittivi in esecuzione. Dagli accertamenti svolti nell’immediatezza sono emersi, tuttavia, elementi che lo collegavano, unitamente al 32enne albanese, all’attività di spaccio. Nella sua disponibilità veniva rinvenuta la somma di 3.400 euro in contanti.

Pertanto, il 19enne è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

I due albanesi, invece, sono stati associati alla locale Casa Circondariale.