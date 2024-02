Polizia e Anfass insieme a Policoro per pedana all’Oratorio

A volte basta poco per risolvere un piccolo problema, come quello per l’acquisto di una pedana per l’accesso di disabili all’Oratorio annesso alla chiesa del Buon Pastore . E’ accaduto a Policoro con la Polizia di Stato di Matera che ha sostenuto un progetto dell’ Associazione Nazionale di Famiglie di Persone con disabilità Intellettive e/o Relazionali. Un bell’esempio di solidarietà, da imitare. E’ l’Italia delle piccole cose, che apre il proprio cuore verso chi ha bisogno.

QUESTURA DI MATERA

COMUNICATO STAMPA

La Polizia di Stato di Matera sostiene l’ANFASS per la realizzazione di una pedana per persone con disabilità.

Costante è l’impegno della Polizia di Stato di Matera, al servizio dei cittadini e contro ogni forma di discriminazione: un esempio è dato dai numerosi incontri tenuti all’interno delle scuole di ogni ordine e grado, per sensibilizzare i giovani studenti e fornire gli strumenti per combattere ogni forma di illegalità; così come ne sono una dimostrazione i vari progetti, promossi da enti terzi per finalità meritevoli, a cui la Polizia di Stato di Matera ha fornito la massima collaborazione.

In questo senso, l’ultima iniziativa promossa è quella dell’ANFFAS (Associazione Nazionale di Famiglie di Persone con disabilità Intellettive e/o Relazionali) di Policoro, che ha avviato una raccolta fondi per l’acquisto di una pedana mobile, da installare all’ingresso dell’Oratorio della Chiesa del Buon Pastore di Policoro, per agevolare l’accesso di persone con disabilità.

Il Dirigente e gli operatori del Commissariato di P.S. di Policoro sono fieri di aver fornito il proprio sostegno, contribuendo alla raccolta fondi e consentendo all’associazione di raggiungere la somma necessaria alla realizzazione della pedana, strumento indispensabile per favorire la partecipazione e l’inclusione sociale, utile anche a migliorare la qualità della vita.