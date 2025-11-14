Polizia ”blocca” a Matera marito violento. Inutile tentativo di negare evidenza

Oggetti rotti sul pavimento di casa e poi la denuncia della moglie che ha chiesto l’intervento della Polizia di Stato, per evitare che la situazione precipitasse. Una telefonata provvidenziale, dopo una aggressione fisica, tanto che la donna era scesa in strada per paura di subire altre violenze. Un’altra storie di violenze per una madre di tre figli. Per il marito , originario della provincia di Potenza, è scattato il divieto di dimora a Matera. Un invito per le donne a denunciare per tempo. La Polizia di Stato, la Questura di Matera, è pronta ad ascoltare, consigliare e a intervenire, per contenere, arrestare una scia di sangue che segna- purtroppo- la cronaca del nostro Paese.



QUESTURA DI MATERA

COMUNICATO STAMPA

Matera: un48enne arrestato dalla Polizia di Stato per maltrattamenti in famiglia, commessi ai danni della moglie

Nel rispetto dei diritti della persona indagata, della presunzione di innocenza e della necessaria verifica dibattimentale, per quanto risulta allo stato attuale, salvo ulteriori approfondimenti e in attesa del giudizio, si comunica quanto segue.

La Polizia di Stato di Matera, il 5 novembre scorso, ha tratto in arresto, in flagranza di reato, un uomo, originario della provincia di Potenza, per il reato di maltrattamenti in famiglia.

L’attività, svolta da personale della locale Squadra Mobile unitamente a personale delle Volanti, è scaturita dalla chiamata della vittima, pervenuta alla Centrale Operativa della Questura, con la quale chiedeva aiuto, per aver appena subito una violenta aggressione fisica ad opera del marito. La donna precisava di trovarsi in strada, sotto la sua abitazione, per paura di ulteriori violenze.

Giunti sul posto, gli agenti, dopo avere soccorso e messo in sicurezza la vittima, raggiungevano l’appartamento, al cui interno era presente solo l’uomo. Il suo tentativo di minimizzare l’accaduto non traeva in inganno i poliziotti, anche perché, sul pavimento, vi erano oggetti e suppellettili rotti.



Dalle dichiarazioni della vittima emergeva una evidente situazione di violenza domestica, caratterizzata da maltrattamenti fisici, verbali e psicologici, che andavano avanti da circa tre anni, nonostante la presenza di tre figli minori.

Su disposizione del Gip presso il Tribunale di Matera, il 48enne è stato sottoposto alla misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Matera e al contestuale obbligo di presentazione alla P.G..