Polizia arresta a Matera coppia e sequestra oltre 5 chili di droga

A giudicare dalla varietà e dai quantitativi di sostanza stupefacenti sequestrati a un uomo e a una donna di 37 e 47 anni dalla Polizia di Stato di Matera e, in particolare dalla Squadra Mobile, l’attività di detenzione e spaccio doveva rendere bene. I controlli che il comportamento sospetto della coppia e le successive perquisizioni nel veicolo e poi nelle rispettive abitazioni hanno portato al rinvenimento della droga e a una somma di oltre 2500 euro. Da qui l’arreso dei due,che sono stati associati rispettivamente alla casa circondariale di Matera e a Potenza.



QUESTURA DI MATERA

COMUNICATO STAMPA

Delivery della droga: la Squadra Mobile di Matera arresta una coppia e sequestra oltre 5 chili di stupefacenti

Nel rispetto dei diritti della persona indagata, della presunzione di innocenza e della necessaria verifica dibattimentale, per quanto risulta allo stato attuale, salvo ulteriori approfondimenti e in attesa del giudizio, si comunica quanto segue.

La Polizia di Stato di Matera ha arrestato, in flagranza di reato, un uomo di 37 anni e una donna di 47 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è stata condotta dagli investigatori della Squadra Mobile nell’ambito di un’ attività di contrasto allo spaccio.

L’intervento è scattato nel corso di un servizio di polizia giudiziaria, quando gli agenti hanno sottoposto a controllo la coppia. Il comportamento particolarmente agitato manifestato fin dai primi istanti ha indotto gli investigatori a procedere alle perquisizioni personali, poi estese alle autovetture e alle abitazioni nella disponibilità dei due.

La perquisizione personale dell’uomo ha dato esito positivo, consentendo di rinvenire diversi quantitativi di sostanze stupefacenti di differente tipologia, in parte già suddivisi in dosi. Le successive perquisizioni hanno permesso di sequestrare nelle abitazioni circa 5,2 chilogrammi di hashish, 135 grammi circa di marijuana e 52 grammi circa di cocaina. Gli investigatori hanno inoltre rinvenuto materiale destinato al confezionamento e alla pesatura della droga.

Nell’abitazione di residenza dell’uomo è stata altresì rinvenuta e sequestrata la somma di 2.850 euro in contanti, ritenuta dagli investigatori provento dell’attività di spaccio.

Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato associato presso la Casa Circondariale di Matera, mentre la donna è stata condotta nella Casa Circondariale di Potenza.