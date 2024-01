Politici, sbrigatevi! Biblioteca ”Stigliani” fondamentale anche per l’Università

Il tormentone dei silenzi tra Regione Basilicata e Provincia di Matera deve terminare e in tempi brevi, perchè la ” Biblioteca Tommaso Stigliani” – per quel patrimonio librario e dociumentale ‘unico’ che contiene- è una risorsa per il territorio, la Basilicata, il Mezzogiorno. E in relazione a quanto accaduto, e che continua, legato alla esperienza di Matera capitale europea della Cultura 2019. Un luogo di riferimento anche per quanti rappresentano, lavorano, studiano con e per l’Università degli studi di Basilicata. A dirlo, nella nota che segue, i rappresentanti degli studenti del Dipartimento delle Culture Europee e del Mediterraneo,della Scuola di Dottorato Cities and Landscape: architecture, archaeology, cultural heritage, history and resources e del Dipartimento di Scienze Umane. Una posizione, la loro, concreta che esprime preoccupazione per la situazione ”sospesa” sul futuro della gloriosa Biblioteca ”Tommaso Stigliani”, in attesa di risorse certe, del potenziamento degli organici e di progetti concreti che ne assicurino continuità. Farla chiudere sarebbe un delitto e con tanti responsabili. Il presidente della Provincia, Piero Marrese, ha un progetto per cominciare a superare – sia pure temporaneamente- le attuali incertezze come abbiamo scritto nel servizio https://giornalemio.it/cronaca/biblioteca-marrese-ha-un-pianob-ma-la-regione-non-ha-ancora-pagato/. Nel frattempo il presidio degli Amici della Biblioteca prosegue con iniziative di sensibilizzazione, una petizione on line su change.org che ha superato le 25.000 firme e altre centinaia in loco, al banchetto allestito presso il Palazzo dell’Annunziata. E dal mondo universitario, come leggerete di seguito, un invito alla politica-soprattutto- a darsi una mossa.



LA NOTA DAL MONDO UNIVERSITARIO

“Una cultura inclusiva e solidale per la Biblioteca Provinciale ‘T. Stigliani’”

“Per lo spazio europeo la cultura costituisce il suo tessuto connettivo. L’idea stessa di

Europa si fonda sul valore, sulle intelligenze e sulla creatività delle sue genti. (…) Non una

cultura per pochi ma una cultura che include e genera solidarietà. (…) La cultura non si

è rivolta (durante Matera2019) ad una ristretta élite ma ha interessato un intero territorio

rendendolo accessibile a tutti.” (David Sassoli, A Matera si produce cultura. Report di

monitoraggio di Matera Capitale Europea della Cultura, 2021)

Matera, che David Sassoli definisce come città dell’inclusione culturale e che nel 2019 ha

manifestato la sua capacità di ‘produrre cultura’, oggi, a soli 5 anni da quel celebre

momento, rischia di non avere più uno dei presidi culturali più importanti dell’intera regione

Basilicata: la Biblioteca Provinciale “T. Stigliani”.

La cultura ha il dovere di formare le nuove generazioni e di permettere a tutti di essere

accessibile; un polo bibliotecario come quello di Matera deve continuare ad essere uno

strumento per garantire il raggiungimento di questo obiettivo, eliminando le differenze di

classe sociale e il divario culturale tra gli abitanti (temporanei e non) di Matera.

In un mosaico regionale e provinciale frammentato e con una densità abitativa molto bassa,

in cui i piccoli centri abitati spesso non hanno luoghi per la diffusione della Cultura e per

l’integrazione culturale, la Biblioteca “T. Stigliani” è un luogo privilegiato per un territorio

vasto che non coinvolge solo la città di Matera.

Il polo del palazzo dell’Annunziata è stato un punto di riferimento per intere generazioni di

studenti universitari presenti nella città lucana: luogo di studio, di ricerca e di conoscenza ma

anche luogo di socialità e di relazioni. Nel corso degli anni la Biblioteca è diventata un luogo

di comunità che ha reso accessibile ad un pubblico ampio la cultura conservata negli oltre

400.000 documenti disponibili.



In una piccola università come l’Università degli Studi della Basilicata che riscontra problemi

importanti con la biblioteca di Ateneo nella sede di Matera, la Biblioteca Provinciale assume

un ruolo centrale e strategico per l’attività di ricerca, non solo per gli studenti del

Dipartimento delle Culture Europee e del Mediterraneo e del Dipartimento di Scienze

Umane, ma anche per i dottorandi della scuola di Dottorato Cities and Landscape:

architecture, archaeology, cultural heritage, history and resources, che mettono al centro

delle loro attività la conoscenza e la divulgazione della ricerca.

Visto il grande potenziale generativo e culturale della Biblioteca Provinciale “T. Stigliani” e

visti gli ultimi accadimenti sulla sorte della stessa, i rappresentanti dei Dipartimenti e della

scuola di Dottorato dell’Università degli Studi della Basilicata presenti a Matera sentono

l’esigenza di esprimere la loro grande preoccupazione e apprensione per la possibile

chiusura della struttura.

Si auspica una risoluzione immediata e definitiva della ‘questione Biblioteca’ al fine di

dissipare ogni preoccupazione riguardante la possibile perdita del luogo dove ‘cavare

cultura’.

I rappresentanti degli studenti del Dipartimento delle Culture Europee e del Mediterraneo,

della Scuola di Dottorato Cities and Landscape: architecture, archaeology, cultural heritage,

history and resources e del Dipartimento di Scienze Umane