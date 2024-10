Politica bocciata! In Liguria circa 6 su 10 non vanno a votare.

Questa politica e questi candidati non convincono gli elettori. Non sono credibili al punto da convincere i cittadini ad andare a votarli. E’ questo il responso più chiaro che emerge dalla tornata elettorale appena svoltasi in Liguria. Infatti, circa 6 elettori su 10 hanno ritenuto di non andare a votare per eleggere il nuovo presidente della giunta regionale. Una bocciatura senza appello! Una democrazia senza elettori è il dato più drammatico che sta prendendo piede sempre più. Chiunque vinca, al momento in cui scriviamo è in vantaggio il centro destra (nonostante lo scandalo che aveva portato alle dimissioni di Toti), lo farà con il mandato di una sparuta minoranza di liguri. Meno di 1 elettore su 4. Infatti, alle urne se ne sono recati il 45,96% (meno sia rispetto alle precedenti regionali del 2020, quando furono il 53,42%, che alle politiche del 2022 in cui andò a votare il 64,19 %). E’ un dato su cui, ovviamente, si sorvolerà rapidamente. Saranno sbandierati le percentuali. Chi ne ha preso in più e chi ne ha preso in meno. Così faranno passare per vittorie epocali, quelle che sono vittorie di Pirro. Si tenderà di nascondere in ogni modo quello che è un fallimento plateale. Di tutti. Perchè nessuno riesce a parlare alla maggioranza degli elettori italiani. Nessuno riesce a capire e parlare a quella stragrande parte del Paese disillusa, a cui sembrano tutti uguali, che praticano la politica con le stesse modalità (in Liguria a d esempio su quello yacht ci andavano tutti da destra a sinistra). Tutti lontano dal territorio. Dai problemi di ogni giorno. Con tutte le scelte, che si consumano in segrete stanze, in conciliaboli, senza più sentire il bisogno di coinvolgere nessuno. E allora se la politica è cosa vostra, andatevi a votare da soli, sembra essere il messaggio. Fino a quando sarà possibile ignorare questa clamorosa bocciatura popolare? Fino a quando la si riterrà tutto sommato una cosa conveniente per chi così può spartirsi meglio il potere che inevitabilmente qualcuno dovrà gestire? Fino a quando andrà avanti il teatrino tra aggregati (chiamarli partiti è troppo) che sembrano essere sempre più uguali l’uno all’altro e che recitano un ruolo delle parti sempre meno credibile?

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.