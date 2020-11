“Per ricordare sempre l’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce dei tumori Femminili. La prevenzione non ha scadenza!”.

Questa la scritta grigia su una panchina rosa dipinta da un gruppo di minori stranieri non accompagnati ospiti della struttura di accoglienza “Siproimi- Orizzonti” di Policoro, gestita dalla Cooperativa Sociale Novass, che ha fatto da cornice all’inaugurazione della “panchina rosa”, iniziativa promossa dalla Commissione Regionale Pari Opportunità, a cui ha aderito anche il Comune di Policoro, in occasione del mese della prevenzione del tumore al seno.

“Da medico e da sindaco – ha dichiarato il primo cittadino, Enrico Mascia, intervenuto all’inaugurazione – faccio un doveroso plauso all’iniziativa che intende ricordare quanto siano importanti la prevenzione e la sensibilizzazione per un tema così delicato come il tumore al seno; patologia che, se individuata per tempo, può raggiungere i massimi livelli di guarigione e contribuire a sconfiggere la “bestia”. “

Dello stesso parere è Carmen Olivieri, intervenuta nella duplice veste di Presidente della Cooperativa Novass e Componente della Commissione regionale di Parità e Pari Opportunità, che ha affermato come anche i ragazzi ospiti della struttura per minori provenienti da diverse parti dell’Africa, lavorando al progetto di sensibilizzazione, hanno compreso l’importanza della salute e della prevenzione in genere, con uno sguardo diretto ai luoghi delle proprie origini e alle risicate possibilità di prevenzione e cura.”

Nel corso di questi giorni dedicati al tema, anche piazza Eraclea è diventata “rosa”.