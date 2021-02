Un “aumento incrementale del numero di positivi al SARS-COV-2 di alunni e personale delle scuole cittadine” le cui operazioni “sono ancora in corso mediante esecuzione di ulteriori tamponi molecolari”. A seguito della nota del Dipartimento di Igiene e Sanità Pubblica dell’ASM comprovante la situazione attuale che vive la Città di Policoro, il Sindaco, Enrico Mascia, ha firmato una nuova ordinanza che dispone la sospensione delle attività didattiche in presenza di tutte le scuole di ogni ordine e grado sino al prossimo 27 Febbraio.

La chiusura riguarda anche le scuole superiori, gli Asili Nido e il CPIA (Centro provinciale per l’istruzione degli adulti) sito in via Stigliano.

Al momento, il dato certo porta a 73 casi, ma si attende la comunicazione ufficiale dell’ASM degli ultimi tamponi effettuati, per cui il numero sale a circa cento. Comune e ASM stanno lavorando alacremente e in stretta sinergia per tracciare tutti i possibili contagi della Città e contenere al massimo le possibilità di diffusione del COVID-19.

Il Sindaco Mascia, inoltre, fa sapere che, a margine di un incontro con il C.O.C. (Centro Operativo Comunale) tenutosi nella serata di ieri, ha invocato alle forze dell’ordine della Città, “tolleranza zero” verso chi infrange le disposizioni normative in tema di contenimento del contagio, soprattutto in questo momento in cui la Città di Policoro è in affanno per l’assenza degli uomini della Polizia Locale, alcuni dei quali in isolamento per riscontrata positività.

Intanto, l’Amministrazione Comunale – Assessorato alle Politiche Sociali – ricorda che è disponibile lo Sportello Psicologico della Rete Solidale COVID-19, in questo momento particolarmente destinato a supporto delle famiglie con minori; di seguito numeri e riferimenti:

LUNEDI-MERCOLEDI-VENERDI: 10.00 – 12.00 / COOP. SOC.PIPPO’S HOUSE/ d.ssa Carmela A. SERIO 338/1849169

MARTEDI-GIOVEDI: 16.30 – 19.30 / ASS.NE ANFFAS / d.ssa Maria DANUZZO – 324/7939855

TUTTI I GIORNI: H24 /COOP. SOC. LAETITIA/ EQUIPE DI PSICOLOGI – 328/1516899 (mandare sms o whatsapp – L’operatore risponde entro le 24h).

Il Sindaco Mascia, ancora una volta, invita a tenere “comportamenti responsabili, rispettosi delle disposizioni di legge e sanitarie quali l’utilizzo corretto e assiduo della mascherina e la limitazione dei rapporti sociali, per contribuire alla gestione di questa grave situazione di crisi”.