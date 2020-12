Proroga sospensione attività didattiche in presenza sino al 6 gennaio 2021. E’ quanto disposto dal Sindaco della Città di Policoro, Enrico Mascia, che nella serata di oggi ha firmato l’ordinanza con la quale dispone la sospensione della attività didattiche in presenza delle scuole dell’obbligo dei plessi scolastici degli Istituti Comprensivi n.1 “Lorenzo Milani” e n.2 “Giovanni Paolo II”, nonché della sede policorese del Centro Provinciale Istruzione Adulti, dal 9 dicembre al 6 gennaio prossimo. Tale decisione, si legge nell’ordinanza, è motivata dalla “necessità di adottare ulteriori misure straordinarie in relazione alla gravità del pericolo e della potenziale diffusione da Covid-19”, mantenendo un “elevato livello di attenzione al fine di prevenire e contenere la diffusione del contagio”, considerato l’andamento della curva epidemiologica delle ultime settimane, che attesta a quasi 100 i cittadini risultati positivi al coronavirus. Ad avvalorare la decisione sindacale, il parere favorevole espresso dal Direttore del Servizio Igiene e Epidemiologica e Sanità Pubblica dell’Azienda Sanitaria di Matera. La riapertura in presenza delle scuole dell’obbligo a Policoro, pertanto, avverrà all’indomani della pausa natalizia. L’ordinanza non trova applicazione per la scuola dell’infanzia, che riapre regolarmente il 9 dicembre prossimo. L’Amministrazione Comunale invita sempre a mantenere alta l’attenzione, ad utilizzare i dispositivi di sicurezza, in primis le mascherine, e ad evitare assembramenti.