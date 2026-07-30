Policoro si doterà di servizi per Centri Estivi. Le altre news

Preoccuparsi e prendersi cura di fasce sociali fragili, soprattutto d’estate quando la domanda di assistenza e servizi cresci, è senz’altro un modo di porsi con attenzione verso la comunità locale. Ed è quello che sta facendo il Comune di Policoro, con due avvisi per la creazione e gestione di Centri estivi di supporto a minori e alle loro famiglie. Ma ci sono altre notizie positive che riguardano la finanza locale e il mercato serale.

GLI AVVISI

Supporto ai minori nel periodo estivo, pubblicati due Avvisi: uno per manifestazione di interesse nella creazione e gestione di Centri estivi comunali, l’altro per le famiglie con figli da 3 a 17 anni.

Il Comune di Policoro intende finanziare con fondi stanziati dal ministero, in collaborazione con le realtà associative del privato sociale iscritte al Registro unico nazionale del Terzo settore, i servizi di Centri estivi rivolti a minori della fascia di età compresa tra i 3 (compiuti alla data di svolgimento del centro estivo) e i 17 anni residenti sul territorio comunale, da svolgersi (o già svolto) nel territorio. L’obiettivo è garantire a bambini e ragazzi occasioni di svago e socializzazione, consentendo ai loro genitori di conciliare le esigenze familiari con quelle lavorative, in particolar modo nel periodo successivo alla chiusura delle scuole. A tal fine sono stati pubblicati due Avvisi: uno per manifestazione di interesse rivolto alle realtà del Terzo settore, con scadenza alle ore 12 del 30 ottobre 2026, per coprire il periodo che va dal 1 giugno al 30 settembre 2026; l’altro rivolto direttamente alle famiglie con figli minori da 3 a 17 anni. L’Amministrazione comunale utilizzerà risorse che il Dipartimento per le Politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri ha stanziato nel 2026, da attuarsi nel periodo 1 giugno–31 dicembre 2026. Saranno selezionate le proposte degli operatori in possesso dei requisiti, in base alle risorse disponibili al netto della quota parte già destinata direttamente alle famiglie con il secondo Avviso. Il servizio consiste nella realizzazione (di prossima attuazione o già attuata) di Centri estivi giornalieri per minori, che supporteranno le famiglie dalle ore 8.30 alle ore 12.30, dal lunedì al venerdì festivi esclusi, con rapporto educatori/minori di uno a dieci (nel caso di minori in condizioni di disabilità, il rapporto è di un educatore per ogni minore). “Con queste risorse -commenta il sindaco Enrico Bianco- vogliamo offrire un supporto alle famiglie durante la pausa scolastica estiva, garantendo ai figli minori una socialità sana e formativa”. Soddisfatta l’assessore alle Politiche sociali Cinzia Mastronardi: “Abbiamo suddiviso le risorse, prevedendo l’assegnazione di una quota parte direttamente alle famiglie, che potranno utilizzarle a supporto di eventuali altre attività per il tempo libero dei ragazzi. I Centri estivi da sempre sono luoghi di incontro, gioco e apprendimento nel periodo di vacanza dalla scuola, quindi siamo convinti che agevolare queste iniziative sia importante in una città popolosa come Policoro”.

Policoro, 30 luglio 2026

Ufficio stampa

Antonio Corrado



Il 13 agosto primo mercato serale straordinario nel centro città.

Supportare il commercio locale, vivacizzare l’estate anche nel centro cittadino e andare incontro alle tante richieste di residenti e turisti. Sono questi gli obiettivi del primo mercato serale straordinario, proposto dalla consigliera Maria Cristina Di Sanza con l’assessore alle Attività produttive, Rosa Montesano, accolto dal sindaco Enrico Bianco e approvato con delibera di Giunta. La data prevista è il prossimo 13 agosto, dalle ore 18 alle 22. In linea con il Regolamento di disciplina dell’esercizio commerciale su aree pubbliche, è stato già diffuso l’Avviso rivolto ai titolari della Rassegna mercatale mensile per le aree dove normalmente si svolge il bazar rionale, ovvero lungo via Monte Bianco, piazza Ripoli e via Moncenisio. Gli operatori commerciali interessati, dovranno far pervenire, alla Pec dell’ente (protocollo@pec. policoro. basilicata.it), la manifestazione d’interesse entro e non oltre le ore 12 del 7 agosto 2026.



“Abbiamo voluto sperimentare questa iniziativa -ha commentato Bianco- perché crediamo possa essere gradita sia agli operatori che ai cittadini. Con la calura estiva, è sempre meglio fare una passeggiata di sera tra le bancarelle”. Fiduciosa anche l’assessore Montesano: “Abbiamo accolto i tanti commenti positivi per lo spostamento serale del mercato alimentare in zona lido -spiega- molti residenti e turisti ci hanno chiesto di promuovere anche il mercato cittadino di sera durante l’estate; così ci siamo adoperati per organizzare questo primo appuntamento sperimentale, registrando l’adesione di quasi tutti i commercianti che normalmente partecipano al mercato mensile”.



Policoro, 29 luglio 2026

Ufficio stampa

COMUNICATO STAMPA

Stato di attuazione degli interventi finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), la Corte dei conti promuove a pieni voti l’Amministrazione comunale di Policoro.

L’Amministrazione comunale di Policoro, guidata dal sindaco Enrico Bianco, è tra le più virtuose in Basilicata nell’attuazione degli interventi finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. A certificarlo è la Corte dei conti, che con la delibera 14/2026 fotografa la realizzazione dei progetti finanziati sul territorio cittadino. Il Comune di Policoro, si “distingue -scrive la magistratura contabile- tra gli enti che hanno già completato integralmente gli interventi finanziati”. In particolare, si segnala l’attenzione ai progetti relativi a sicurezza scolastica e mitigazione del rischio idrogeologico, sui quali sono state investite risorse superiori a tre milioni di euro. Anche quest’ultimo dato segna il primato dell’Amministrazione comunale di Policoro, perché “tra i soggetti attuatori per volume finanziario -scrive ancora la Corte dei conti- presenta il 100% dei Codici unici di progetto in stato attivo, con interventi conclusi per importi di notevole entità superiori a tre milioni (3.262.158 euro)”. Numeri che parlano chiaro, come quelli relati ai “progetti in esecuzione” rispetto ai quali l’analisi territoriale fa riscontrare importi particolarmente significativi a Policoro, con una dotazione di circa 7,7 milioni e nessuna revoca di finanziamento per inadempienza o mancato rispetto dei tempi di progettazione-esecuzione. Nei giorni scorsi, la Cabina di regia comunale presieduta dal sindaco Bianco, ha recepito la delibera della Corte dei conti facendo il punto sugli interventi realizzati, tra i quali si distingue la regimentazione delle acque piovane in zona lido (770mila euro) e a monte della Statale 106 (550mila euro); la messa in sicurezza della scuola “Papa Giovanni XXIII” e della palestra di corso Pandosia (572mila euro). Tra gli interventi in esecuzione e buon stato di avanzamento c’è l’adeguamento della scuola infanzia/primaria “L. Milani” (oltre un milione di euro), la palestra di via Puglia, l’ammodernamento degli impianti di gestione rifiuti (949mila euro) e la realizzazione di percorsi di autonomia per persone con disabilità (339mila euro). Il report della Corte dei conti fotografa lo stato degli interventi al 31 dicembre 2025, ma al 30 giugno 2026 risultano conclusi tutti gli interventi, anche quelli che a fine dicembre 2025 erano in fase di realizzazione, con l’unica proroga del termine di ultimazione relativa alla realizzazione di un nuovo edificio per l’asilo nido con un investimento di 2,3 milioni.



Policoro, 29 luglio 2026

Ufficio stampa

Antonio Corrado