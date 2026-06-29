Policoro si accende con “Siritidestate 2026”: un’estate di musica, cultura e grandi eventi

Il fine settimana alle porte segna l’inizio ufficiale di “Siritidestate 2026”, il ricco cartellone di eventi che animerà Policoro per tutta la stagione calda. L’obiettivo dell’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Enrico Bianco, è chiaro: offrire un programma omogeneo e continuo che accompagni cittadini e turisti ben oltre la classica parentesi agostana, per poi chiudere in bellezza a settembre con l’ormai iconica “Notte di Eraclea” e l’attesissimo concerto di Rkomi, vero e proprio punto di riferimento per le nuove generazioni.

Il debutto coincide con un appuntamento speciale pensato per le famiglie. Si parte sabato 4 luglio giornata in cui andrà infatti in scena la “Notte di Eraclea kids”, un’iniziativa che trasformerà il centro cittadino – pedonalizzato per l’occasione e pronto ad accogliere il primo giorno di saldi estivi – in uno spazio a misura di bambino con eventi diffusi.

Tra i ritorni più attesi spicca senza dubbio il “Blues in town”, uno dei festival musicali più storici e longevi della città. Curata dall’associazione “La Mela di Odessa”, questa kermesse internazionale saprà riaccendere i riflettori sul Metapontino portando sul palco grandi interpreti del blues e offrendo, accanto ai live serali, anche seminari musicali gratuiti.

A dare ulteriore prestigio al cartellone sono le importanti collaborazioni culturali. Tra queste spicca la sinergia con il “Marateale”, che permetterà di ospitare a Policoro una masterclass d’eccezione con il celeberrimo archeologo Zahi Hawass. Di grande rilievo anche la partnership con l’Orchestra sinfonica di Matera, che si affianca ad appuntamenti di forte richiamo come il “Tedx”, “Policoro in swing”, il Premio Eraclea e i suggestivi happening in programma nella nuova area del parco archeologico.

Il sindaco Enrico Bianco si è detto molto soddisfatto del risultato, sottolineando come l’ente sia riuscito a mettere in piedi un programma di rilievo nazionale e internazionale nonostante l’assenza di sovvenzioni strutturate, affrontando uno sforzo economico non indifferente.

Un ottimismo condiviso anche dall’assessore Padula, che ha rimarcato la capacità di Policoro, terza città lucana per popolazione, di promuovere con forza la propria immagine turistica a dispetto del sostegno decisamente modesto da parte della Regione Basilicata. Padula ha infine voluto ringraziare l’Azienda di promozione turistica (Apt) della Basilicata per una collaborazione preziosa, che ha permesso di utilizzare uno degli scatti della celebre campagna “Motherland” come sfondo iconico per il manifesto di questa stagione.