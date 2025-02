Policoro: neo direttivo l’Associazione “Tempo Libero, Cultura e Sport Giovanni Paolo II”

Maria D’Alessandro è la neo presidente dell’Associazione “Tempo Libero, Cultura e Sport Giovanni Paolo II”, punto di riferimento per la promozione sociale, culturale e sportiva della comunità di Policoro.

E’ stata eletta, nel corso dell’Assemblea Generale dei Soci, e sarà

affiancata dalla Vicepresidente Giovanna Passarelli e dalla Segretaria Anna Maria D’Alcantara. Completano il Consiglio Direttivo Antonietta La Volpe, Sabina Faticati, Giovanni Cuccarese e Franco Trupo, che con il loro entusiasmo e la loro esperienza contribuiranno a rafforzare il ruolo dell’Associazione all’interno del tessuto sociale policorese.

La neoeletta Presidente Maria D’Alessandro, nel suo discorso di insediamento, ha espresso profonda gratitudine al Presidente uscente Anna Rubino e al Vicepresidente uscente Giuseppe Francomano, per il lavoro svolto con dedizione e passione in questi anni trascorsi. Ha in più sottolineato la volontà di proseguire nel solco della tradizione, valorizzando il tempo libero come momento di crescita personale e collettiva, di condivisione intergenerazionale e di solidarietà attiva. Un impegno che si concretizzerà attraverso iniziative culturali, eventi sportivi, incontri di socializzazione e progetti di inclusione sociale rivolti in particolare alla fascia over 60, vera colonna portante della comunità.

Un momento particolarmente significativo per l’Associazione sarà la celebrazione del ventennale della sua fondazione, che ricorrerà il 17 giugno 2025, un traguardo importante che verrà onorato con un grande evento celebrativo e una serie di iniziative speciali che coinvolgeranno tutta la cittadinanza.

“L’Associazione ha sempre rappresentato un punto di riferimento per la comunità di Policoro, e il nostro obiettivo sarà quello di consolidare e ampliare le attività, creando nuove opportunità di incontro e crescita per tutti i soci e i cittadini”, ha dichiarato la Presidente D’Alessandro.

Il nuovo Direttivo lavorerà in continuità con la precedente gestione, rafforzando il legame con le istituzioni locali, le parrocchie e le associazioni del territorio per favorire la partecipazione attiva e il volontariato, nel rispetto dei valori ispiratori dell’Associazione e dell’eredità spirituale di Giovanni Paolo II.