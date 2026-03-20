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Cronaca

Policoro (MT) alla scoperta del Teatro Antico di Herakleia

Anna Giammetta
Di Anna Giammetta

“Una scoperta emozionante per Policoro. Ed è una grande emozione essere qui per l’importanza accademica che si sta dando al ritrovamento del Teatro Antico di Herakleia”.
Queste, le prime parole dell’intervento del Sindaco della Città di Policoro, Enrico Bianco, in occasione del convegno di presentazione della scoperta del Teatro Antico di Herakleia, tenutosi al Museo Archeologico Dinu Adamesteanu di Potenza. “Si tratta di un grande Patrimonio per Policoro e per la Basilicata. La Regione cerca spesso grandi attrattori artificiali, questo diventa un grande attrattore naturale, un pezzo di storia che ritorna alla luce grazie al mondo accademico e scientifico che crede fermamente nell’importanza dello studio dei nostri territori e della nostra storia”. “Abbiamo messo a disposizione – ha proseguito il Sindaco – un immobile di proprietà comunale che diventi un luogo di accoglienza per il mondo accademico che è già sul posto, come i ricercatori dell’Università di Berlino e della Basilicata, ma anche coloro che si apprestano ad arrivare, come gli studiosi dell’Università del Canada”.
Alla presentazione, tra gli interventi, anche quello del dott. Filippo Demma, Direttore Regionale dei Musei di Basilicata, che ha ringraziato di cuore l’Amministrazione Comunale di Policoro per aver condiviso l’Accordo di valorizzazione integrata del patrimonio culturale dell’area archeologica dell’antica Herakleia, che prevede la gestione condivisa dell’intero Parco Archeologico e la fruizione di una delle aree archeologiche più importanti del Mezzogiorno.
“C’è grande attenzione da parte del Ministero della Cultura per le recenti scoperte sul territorio di Policoro. Perché si tratta di una scoperta sensazionale che finalmente darà lustro ad un’area non ancora del tutto emersa”. Questo l’intervento del dott. Massimo Osanna, Direttore Generale dei Musei Italiani, che ha sottolineato l’importanza scientifica della scoperta del Teatro Antico di Herakleia, nonché la messa a disposizione di importanti fondi ministeriali per la prosecuzione degli scavi.
Il dott. Carmelo Colelli, Direttore del Museo Nazionale della Siritide e del Parco Archeologico di Herakleia, nonché Direttore Scientifico dello scavo che ha portato alla scoperta, ha illustrato nel dettaglio i risultati delle indagini che hanno portato all’individuazione dei resti dell’antico Teatro della Polis, uno degli edifici pubblici più significativi dell’urbanistica delle città greche.

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Anna Giammetta
Anna Giammetta
Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell'Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.
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