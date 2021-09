Partirà lunedì 11 ottobre 2021 il servizio di mensa scolastica nelle scuole dell’obbligo della Città di Policoro. A darne notizia il Sindaco Enrico Mascia, l’Assessore alla Pubblica Istruzione Rosamaria Dragonetti che, sentiti gli uffici preposti e le direzioni didattiche, assicurano che la mensa scolastica non subirà ritardi per l’Anno Scolastico 2021\2022.

“Nonostante i disagi logistici iniziali, dettati dai tempi legati ai lavori in corso in alcuni edifici scolastici e la necessità di adeguare le strutture alle normative anti Covid – dichiarano Mascia e Dragonetti – il servizio di refezione scolastica a Policoro sarà garantito in piena sicurezza dalla società “La Cascina Global Service” di Roma. Inoltre, per venire incontro alle famiglie già duramente colpite dalla pandemia anche dal punto di vista economico, il costo del buono-pasto rimarrà invariato, mentre l’Amministrazione Comunale si farà carico degli aumenti contrattuali dovuti alla ditta”.

I genitori potranno recarsi all’Ufficio Economato del Comune per l’acquisto dei buoni-pasto, che avranno cura di compilarli e consegnarli quotidianamente al personale incaricato.