Policoro, incontro Interregionale Fidas Centro, Sud e Isole

Si è concluso l’Interregionale Centro, Sud e Isole dei donatori di sangue Fidas che si è svolto a Policoro il 12 e il 13 ottobre. Due giorni di confronto e scambi di idee sui temi del dono del sangue, della solidarietà e sulle sfide future del volontariato. Sono state presenti numerose federate e oltre 100 delegati che hanno raggiunto la Basilicata per accogliere le novità del nuovo Regolamento Europeo e condividere le criticità del sistema sangue. Ospite della prima giornata il presidente della IV commissione della Regione Basilicata, Nicola Massimo Morea, che ha sottolineato l’importanza di Fidas per il sostegno al sistema sanitario pubblico come elemento indispensabile e irrinunciabile per salvare vite umane. Il presidente nazionale Giovanni Musso ha evidenziato il potenziale di crescita di Fidas oltre che in termini di donazioni di sangue e plasma, anche in termini di qualità, di diffusione dei valori della cultura del dono auspicando un ricambio generazionale attivo. Lorenzo Spaggiari, coordinatore nazionale Fidas Giovani ha annunciato l’incontro dei giovani che si svolgerà a marzo a Napoli. L’apertura dei lavori della seconda giornata guidata da Rosita Orlandi, vicepresidente CSI di Fidas, ha visto la partecipazione delle autorità: l’assessore alla sanità della Regione Basilicata, Cosimo Latronico, il vicesindaco di Policoro, Massimiliano Padula, e il vice-comandante della stazione locale dei Carabinieri, Alessio Mutasci. Latronico ha sottolineato l’importanza di riconnettere il rapporto umano in un’epoca contemporanea dove la persona si sente smarrita e isolata, ed ha continuato “le istituzioni hanno l’obbligo di guardare con interesse e sostenere le associazioni di volontariato perché mettono in atto azioni di prevenzione e corretti stili di vita, e soprattutto garantiscono i principi della sussidiarietà”. Si è approfondito il tema del Regolamento Europeo con la dottoressa Vanessa Agostini del Comitato Direttivo Centro Nazionale Sangue. Al tavolo dei relatori anche la dottoressa Maria Pafundi, direttrice del Centro Regionale Sangue. Il vicesegretario nazionale Pancrazio Toscano, che ha

coordinato l’organizzazione dell’interregionale, ha annunciato già il prossimo esclusivo appuntamento dell’udienza privata con Papa Francesco in aula Paolo VI il 9 novembre a Roma, in occasione del 65° anno dalla nascita di Fidas Nazionale. Tutte le federate presenti hanno dato il proprio contributo intervenendo nel dibattito “Fidas incontra Fidas” e la presidente regionale di Fidas Basilicata, Isabella Cammarota, ha raccontato l’esperienza delle attività promozionali per il dono del sangue attraverso le iniziative di “Metti in moto il dono” e “A scuola di dono”. L’invito alle federate presenti della consigliera nazionale Fidas, Ines Seletti è stato quello di stimolare gli organi di stampa e i giornalisti ad approfondire le tematiche del dono in vista della pubblicazione della XV edizione del Concorso Giornalistico “Isabela Sturvi”,