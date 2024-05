Policoro: incontro con imprenditori balneari

L’Amministrazione Comunale di Policoro, questa mattina, ha incontrato gli operatori e gli imprenditori balneari. “All’appuntamento -si legge in una nota- hanno partecipato anche gli ufficiali della Capitaneria di Porto, il Comandante Donato Cavallo ed il sottocapo Vito Rocco Pierro, la Comandante della Polizia Locale, Rosa Silletti, il Sindaco Enrico Bianco e gli Assessori Massimiliano Padula e Rosa Montesano. Tema dell’incontro un confronto aperto in vista della nuova stagione turistica che è alle porte.” “Ringrazio tutti gli intervenuti, sono molto soddisfatto del livello di partecipazione riscontrato dell’incontro in Sala consiliare – dichiara a margine dell’iniziativa il primo cittadino policorese – E’ nostro dovere approfondire i temi proposti, raccogliere ogni criticità e problematica da risolvere. Allo stesso tempo è fondamentale esporre agli imprenditori il rispetto delle regole, dall’attenersi alle ordinanze emesse fino al rispetto e salvaguardia del nostro patrimonio ambientale con una corretta raccolta differenziata e la tutela delle licenze e concessioni. C’è bisogno della collaborazione di tutti, l’Ente farà la sua parte, ugualmente faranno i nostri operatori. Lavoriamo insieme affinché la stagione estiva sia la migliore degli ultimi anni. Il mondo turistico è il motore trainante della nostra economia, questo tavolo di discussione si è posto l’obiettivo di elevare la nostra offerta, strutturandola e condividendola a pieno con gli attori protagonisti”.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.