Policoro in Swing: i vincitori delle gare di ballo

Policoro tra jazz e swing si conferma, ancora una volta, luogo ideale per ospitare manifestazioni internazionali. Quest’anno, infatti, la kermesse di danza e musica svoltasi nel centro jonico dal 18 al 25 agosto ha chiamato a raccolta più di 500 appassionati del genere provenienti da ogni angolo del mondo. Doppio orgoglio lucano se si pensa che la performer più premiata all’edizione 2024 di Policoro in swing, Sara Zaccagnino, originaria di Avigliano. E’ stata lei la performer più premiata. Insieme a Ada Gori ha guadagnato il primo posto nella competizione di Lindy hop e il primo posto nella gara di Solo jazz.

Con le premiazioni svoltesi in piazza Segni domenica sera, davanti a un numerosissimo pubblico proveniente da tutta la Basilicata, regioni limitrofe e dall’Italia intera, si è conclusa la decima edizione di Policoro in Swing confermandosi come uno fra i più importanti appuntamenti estivi di carattere internazionale e come l’unico evento in Italia dove si coniugano formazione, spettacolo, e valorizzazione del territorio a partire dalle jam session in barca sul litorale jonico.

“Siamo molto soddisfatti del risultato di questa decima edizione che ancora una volta ha confermato la centralità di Policoro e della Basilicata nel mondo internazionale dello swing e il crescente interesse di ballerini professionisti di ogni parte del mondo. Per una settimana abbiamo riempito di musica, danze e felicità il centro jonico occupando alberghi, sostenendo la mobilità e la ricettività. Nel corso di questi dieci anni siamo molto cresciuti e, riportando quanto più volte dichiarato dai ballerini di fama internazionale, ormai il mondo dello swing internazionale non può più fare a meno di Policoro in swing”, affermano gli organizzatori, Gigi Pagliuca e Franco Pontrandolfi. E aggiungono: “Ma crediamo che anche Policoro e la Basilicata non possano più fare a meno di questo evento che riesce a dare tanto ossigeno all’economia turistica del territorio”.



Una trentina di docenti, per una settimana, hanno offerto agli alunni di ogni livello, dal principiante al professionista, indicazioni pratiche per migliorare le loro competenze sulle tre piste allestite sulla spiaggia del Lido Acquarius, dentro lo stabilimento e all’Hotel Heraclea. Per sette giorni hanno vissuto insieme scambiandosi esperienze, intrecciando amicizie e danzando praticamente quasi 24 ore su 24. Una permanenza che ha consentito di imparare anche l’arte della vela con i corsi allestiti sempre al lido Acquarius.

E poi gli eventi aperti al pubblico le sere di venerdi, sabato e domenica con balli in pista, musica dal vivo e le competizioni di professionisti. A dare i voti una giuria internazionale presieduta da un nome importante dello swing mondiale del calibro di Sonny Allen, una leggenda della danza nelle sale da ballo del Savoy e del Palladium e uno degli ultimi interpreti ancora in vita dello stile Savoy, coreografo del film Malcom X a cui è stata dedicata questa edizione. Un gigante di questa musica tanto che il National Jazz Museum di Harlem gli ha dedicato una sezione.



Questi i premiati dal primo al terzo posto. Sezione Lindy hop: Sara Zaccagnino e Ada Gori; Francesca Ecchia e Tommaso Galbiati; Lucie Dubert e Birk Christiansen. Sezione Shag: Jeong Young Kyeong e Kim Jincheol. Sezione Blues: Maria Josè Domingues e Kim Jincheol. Sezione Solo Jazz: Sara Zaccagnino. Sezione Balboa: Svetlana Baskova e Birk Christiansen; Shieva Norusian e Andrea Garro; Abbie Bentley e William Pisani. Sezione Balboa Strictly: Ilaria Scopece e William Pisani.

Nel corso della manifestazione sono intervenuti per un saluto l’assessore regionale Cosimo Latronico e l’assessore comunale al Turismo, Massimiliano Padula che hanno confermato la centralità di Policoro in Swing nella programmazione strategica istituzionale.