Il conflitto Russia-Ucraina al centro della “Giornata per la Pace” prevista per sabato 12 marzo a Policoro. Si chiama “Per costruire la Pace del cuore”, l’iniziativa organizzata dall’Amministrazione Comunale di Policoro, dagli Istituti di Istruzione Superiore della Città, “Enrico Fermi” e “Pitagora”, dai due Istituti Comprensivi, I.C. 1 – “Lorenzo Milani” e I.C. n.2 “Giovanni Paolo II”, e dalle Parrocchie. Di seguito il Programma della giornata:

– Ore 09.00 – Consiglio Comunale monotematico e aperto, convocato dal Presidente del Consiglio Comunale, Francesco Mitidieri; alla seduta straordinaria prenderanno parte anche diversi rappresentanti Istituzionali sovraordinati e degli Istituti Scolastici presenti sul territorio, che parteciperanno con una loro delegazione. I lavori del Consiglio potranno essere seguiti in diretta streaming visibile sul sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo: https://www.policoro.basilicata.it/ ; a causa dell’emergenza sanitaria legata al Covid-19, tuttora in corso, nella Sala Consiliare non sarà consentito l’ingresso del pubblico.

– Ore 10.00 Corteo per la Pace organizzato dalle Scuole Secondarie di Secondo Grado della Città, con partenza dal piazzale antistante il Comune.

– Ore 20.00 Fiaccolata per la Pace, con partenza da Piazza Segni e arrivo in Piazza Heraclea.