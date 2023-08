Policoro, di scena il varietà

Mercoledì 9 agosto alle 21.00, sul palco dell’anfiteatro comunale di Policoro, andrà in scena Alla Moda del Varietà, spettacolo con musica dal vivo, nell’ambito di “Siritidestate 2023”, il ricchissimo cartellone di eventi estivi promosso dal Comune di Policoro. Protagonisti dello show, gli attori Tony Marzolla, Loris Leoci e Antonella Carone, quest’ultima nota al grande pubblico di giovanissimi e famiglie per il personaggio di “Perfidia” nella saga cinematografica campione d’incassi dei “Me contro Te”.

I tre attori/performer condurranno un viaggio nel secolo scorso, nell’universo luccicante e spensierato del Varietà, dagli esordi che strizzavano l’occhio alla moda del Cafè chantant fino alle popolari trasmissioni televisive. Come dimenticare infatti la verve di Petrolini, lo swing fresco del Trio Lescano, i tic di Walter Chiari o le macchiette di Nino Taranto? Tra una “mossa” della Sciantosa e una rima del Gagà, questo “carosello” del Varietà vuole anche celebrare l’Amore, lungo una gamma che va dalla delicatezza di vecchie canzoni

riproposte in arrangiamenti originali all’irriverenza di gag esilaranti.

Gli attori diventeranno di volta in volta abili trasformisti, versatili musicisti, duettisti, ballerini e finedicitori in un “amarcord” eccentrico fatto di poesia e risate d’altri tempi.

Spettacolo adatto a tutte le età.

Ingresso gratuito.

