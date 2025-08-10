Era priva di sensi, per cause da accertare, un giovane di 26 anni di origine polacche ma residente ad Altamura, soccorso dai Vigili del Fuoco a Murgia Timone nella tarda serata del 9 agosto. L’intervento è scattato dopo che il telefonino del giovane non rispondeva più alle chiamate e la cosa aveva destato preoccupazione tra quanti lo cercavano. Ci hanno pensato i Vigili del Fuoco, ormai abituati a raggiungere,e non con poche difficoltà percorsi e tratti impervi del parco. Ogni minuto è prezioso e se ci fosse un presidio del Corpo nei Sassi e comunque in zona, come era stato richiesto durante Matera 2019, la rapidità degli interventi sarebbe senz’altro importante. Anche questa volta missione compiuta e il giovane è stato affidato alle cure dei medici, che attendevano con l’ambulanza sul Belvedere.
L’INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
Alle ore 21:30 circa, di oggi 09/08/2025, la squadra dei Vigili del Fuoco della Sede Centrale di Matera, è intervenuta per soccorrere un ventiseienne, di origine polacca e residente ad Altamura (BA), trovato privo di coscienza, a Matera in zona Murgia Timone.
La squadra VV.F. lo ha ritrovato, a seguito di ricerca, nell’impervia zona murgiana poiché il ragazzo non rispondeva più al telefono.
Al momento del ritrovamento, il giovane era privo di sensi.
Il primo soccorso sanitario è stato garantito dalle unità della squadra dei Vigili del Fuoco.
Il malcapitato, caricato su una barella di tipo Toboga è stato riportato al piano attraverso un percorso tortuoso di circa 350 metri.
Il giovane è stato affidato ai sanitari del 118 che attendeva la squadra VV.F in zona Belvedere.
Sul posto anche un volante della Polizia di Stato.
Polacco di Altamura privo di conoscenza sulla Murgia, soccorso dai Vigili del Fuoco
Era priva di sensi, per cause da accertare, un giovane di 26 anni di origine polacche ma residente ad Altamura, soccorso dai Vigili del Fuoco a Murgia Timone nella tarda serata del 9 agosto. L’intervento è scattato dopo che il telefonino del giovane non rispondeva più alle chiamate e la cosa aveva destato preoccupazione tra quanti lo cercavano. Ci hanno pensato i Vigili del Fuoco, ormai abituati a raggiungere,e non con poche difficoltà percorsi e tratti impervi del parco. Ogni minuto è prezioso e se ci fosse un presidio del Corpo nei Sassi e comunque in zona, come era stato richiesto durante Matera 2019, la rapidità degli interventi sarebbe senz’altro importante. Anche questa volta missione compiuta e il giovane è stato affidato alle cure dei medici, che attendevano con l’ambulanza sul Belvedere.