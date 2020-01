Spesso sono i territori inesplorati, e non ancora conosciuti, a riservare al viaggiatore bellissime sorprese.

E’ l’idea che ho avuto, e consolidato, quando ho visitato Poggiorsini, un piccolissimo borgo in provincia di Bari a pochi chilometri dalla confinante Basilicata.

Non ci sono molte fonti storiche sulla sua nascita, ci ha detto Angela, la guida che ha accompagnato me e altri miei colleghi alla scoperta del centro come previsto dal progetto Apulian Taste Tour: un viaggio esperienziale alla scoperta del gusto dell’Alta Murgia(Programma operativo Regionale FESR-FSE 2014-2020) ma si sa per certo che divenne, intorno all’anno 1100, un feudo della famiglia Orsini e che la sua posizione vicino alla via Appia lo rendeva un borgo dinamico.

In realtà (e qui la prima bella sorpresa) la parte finale della strada principale, affaccia su una enorme balconata naturale. Un posto stupendo da cui far perdere lo sguardo verso l’infinito. Le tante sfumature di marrone dei terreni arati di fresco; i primi fili di fieno verde che crescono come magiche onde tra l’azzurro del cielo e il sole al tramonto, lo rendono un posto unico.

Il borgo, oggi come ieri, vive di attività legate alla pastorizia e all’agricoltura. Due pilastri importanti su cui si fonda l’economia delle famiglie (circa 1500 abitanti dall’ultima rilevazione Istat del 2017) e in molte attività a raccogliere il testimone sono i giovani che, con la tenacia e la passione di chi ama in maniera viscerale la propria terra, cercano di preservare le tradizioni e di investire sul futuro. A cominciare dai giovanissimi amministratori che mettono a disposizione della comunità le proprie competenze, le aspirazioni, i sogni che ogni giovane età trasmette, avvalendosi dell’esperienza del sindaco Dott. Ignazio Di Mauro.

In piccolo centro in realtà è uno scrigno prezioso che racchiude, spesso in maniera inconsapevole, interessanti esempi commerciali ed imprenditoriali. Micro-imprese di ragazzi che hanno raccolto il testimone di famiglia facendo tesoro dell’esperienza del passato ma con progetti tutti nuovi per il futuro.

Tra questi la latteria Genuario (https://it-it.facebook.com/latteriagenuario/), un caseificio a conduzione familiare dove ogni giorno, il latte prodotto dai loro allevamenti, viene trasformato attraverso un processo artigianale, e arriva sulle tavole di pugliesi sotto forma di squisita ricotta, mozzarelle, scamorze, caciocavallo, burratina e stracciatella. Un lavoro che impegna tanto ma che ha già rapito il giovanissimo Luigi che a soli 11 anni riesce, in maniera sublime, a modellare la pasta filata confezionando, ad esempio, in pochi secondi un appetitoso treccione bianco.

Fiore all’occhiello per l’economia locale è, sicuramente, lo stabilimento di imbottigliamento dell’acqua minerale Orsini (https://www.acquaorsini.it/). Un’acqua made in Puglia, come tengono a precisare gli addetti ai lavori, che punta a costruire un brand sostenibile per l’ambiente di identità pugliese che sappia trasmettere i valori di purezza e qualità del territorio di produzione.

La società Sorgente di Puglia s.r.l., è stata costituita ad hoc da imprenditori e Manager locali di lunga esperienza del settore specifico e di conoscenza del mercato Italiano e Internazionale e da diversi anni, nonostante momenti di crisi, resiste nella miriadi di produzioni del settore.

Proseguendo con il nostro tour, ci imbattiamo in una scoperta di ben due birrifici artigianali, di cui non avrei mai immaginato la presenza. Due realtà nate da altrettanti interessantissimi progetti che hanno dato vita al Birrificio Ostuni e Birrificio SBAM.

Il birrificio Ostuni (http://www.birrificiodegliostuni.it/) deve il suo nome ai giovani fondatori, Giuseppe e Matteo Ostuni , due fratelli che nel 2014 decisero di trasformare un vecchio cinema in un moderno birrificio. Oggi antichi sapori si ritrovano tra le pregiate birre dell’alta Murgia inebriando i palati più esigenti e meno commerciali.

Altrettanto interessante ed in continua crescita il birrificio SBAM (www.birrasbam.it) sigla che sta per Social Brewery Alta Murgia, un’impresa che unisce la passione per la birra artigianale con una missione solidale, tesa a favorire l’aggregazione, attraverso la promozione del costume del buon bere.

Una piccola gemma preziosa è, senza ombra di dubbio, il panificio Cantore, panificatori da quattro generazioni. La più giovane di tutti, Giusy, nonostante la sua età fa sul serio. Estremamente a suo agio tra la piccola impastatrice e l’antico forno a legna, uno straordinario esemplare perfettamente funzionante dello storico forno Giacinto Tibiletti – Milano, completamente rivestito di ceramica bianca.

Lo si capisce dalla cura dei dettagli con cui ci fa assistere ad una mini show cake per preparare i sasanelli, deliziosi biscotti di mandorle e vincotto. Ogni suo gesto è intriso di passione. Che sia pane, dolci o focacce Giusy riesce a coniugare la tradizione della sua famiglia con le necessità delle famiglie poggiornisesi, rinnovando anche un’antica usanza del posto, di portare il pane appena sfornato nelle case.

Per la trasformazione delle olive,c’è Gemanco (www.gemanco.it) un’ azienda leader nel settore agricolo (nata negli anni ’70) che dopo essersi affermata nel campo del grano, cereali e fertilizzanti ad essi collegati, ha investito le proprie energie sulla trasformazione e produzione di olio extravergine di alta qualità prodotto attraverso molitura a freddo che non causa alterazione del prodotto e senza alcun trattamento se non il lavaggio, decantazione, centrifugazione e filtrazione.

Altrettante virtuose e fantasiose le attività di ristorazione e B&B nel centro. La Taberna Degli Orsini dove è possibile gustare i funghi cardoncelli della Murgia, la Braceria Dal Boucher con le squisite specialità di carne o la Pizzeria Borgo Antico collocato nella parte più suggestiva di Poggiorsini, o ancora al Poggio che propone tra le specialità culinarie la pignata di agnello preparato in un recipiente di creta.

Ma la permanenza a Poggiorsini diventa straordinariamente emozionante quando incontri Nonna Nunzia che con tanta pazienza ti insegna ad impastare e fare le strascinate. Armata di coltello (per cavare leggermente la pasta) spianatoia e tanta pazienza, Nonna Nunzia ti guida in un mondo fatto di farina, acqua, manualità e passione per la pasta fresca.

Ma le occasioni per fare quello che si definisce un viaggio esperienziale non finiscono qua. Se visiti questo paese, ad esempio, nel periodo tra novembre e dicembre, puoi sicuramente recarti in campagna per la raccolta, a mano, delle olive e seguire tutta la filiera dell’oro giallo di Puglia, dal contadino al frantoio.

O ancora andare sull’Alta Murgia con esperte guide per la raccolta dei funghi, in particolare il cardoncello che in questo territorio è il re indiscusso. Quello che non ho ancora detto è che Poggiorsini è la porta del Parco Nazionale dell’Alta Murgia, un parco relativamente giovane (costituito nel 2004) che comprende 13 comuni delle province di Bari e Barletta-Andria-Trani. Forse è per il numero elevato dei comuni che ne fanno parte che è ancora difficile fare rete e far decollare progetti condivisi ma il Parco rappresenta un elevato potenziale turistico e di sviluppo economico. Tra i suoi sentieri si può pedalare o fare trekking avvolti nella natura tra i profumi dei tulipani selvatici o delle orchidee selvatiche, di mandorli e di cespugli di biancospino, preferibilmente accompagnati dalle esperte guide del parco, come Giuseppe Colucci, che oltre alla conoscenza e all’esperienza, trasmettono anche una enorme passione nel mostrare le formazioni carsiche o le opere architettoniche centenarie come le piccole chiesette rupestri o

i castelli medievali di Garagnone e della vicina Gravina.