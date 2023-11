Poesie di poeti palestinesi ed israeliani declamate per la pace!

Anche questa sera, dalle 19 alle 21, si è riunito un nutrito gruppo di cittadini materani nel luogo in cui avviene dal primo giorno di questo mese un presidio per lo stop al massacro in atto a Gaza. Nell’occasione sono state declamate da diversi convenuti al presidio, poesie e brani tratti da opere di poeti e autori israeliani e palestinesi che nel tempo hanno scritto sulla drammatica situazione che da così tanto tempo segna la vita di questi due popoli. E’ continuata anche la raccolta di fondi a sostegno dell’attività di Médecins sans frontières. In serata si è svolto anche il consiglio comunale di Matera che a approvato un ordine del giorno che auspica la pace, il rilascio degli ostaggi, la fine delle operazioni a danno dei civili.

L’appuntamento è ancora per domani sera, stessa ora stesso posto. E poi ancora domenica sera.