Podoliche sui binari, disagi a Calciano

Non è la prima volta che accade, con i convogli di Trenitalia bloccati da vacche podoliche. Gli animali sono nel loro habitat naturali e attraversano tranquillamente i binari, ignare del pericolo incombente. E così l’urto è inevitabile e il convoglio passeggeri è costretto a fermarsi anche il giorno di Pasquetta. E’ accaduto poco prima di mezzogiorno, lungo la tratta Calciano- Campomaggiore delle linea Taranto Potenza Salerno Roma. Inevitabile la fermata. Passeggeri incolumi e ,inevitabile, trasporto su un autobus per raggiungere la stazione più vicina per tornare a casa. Amen per le mucche, animali mansueti, che sono le ”paladine” della montagna materana e anche dispensatrici di prodotti per la buona tavola.