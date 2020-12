Il presidente della Regione Veneto Luca Zaia ha spiegato in un’intervista che il boom di contagi nella propria regione degli ultimi mesi discende dal fatto che : “Il Veneto è la Regione che trova più positivi perché li va a cercare”.

Ed un “Elementare, Watson!” ti scappa a fronte di quanto registriamo in Basilicata. Ovvero, l’ormai completo abbandono dell’obiettivo di 3.000 tamponi al giorno e il ridursi alle poche centinaia di questi giorni.

Ancora oggi (in questo stillicidio di dati…sempre comunque incompleti) rileviamo che sono 704 i tamponi processati nella giornata di ieri 28 dicembre (nei giorni precedenti nell’ordine sono stati 217, 63, 151, 853) a fronte dei quali sono emersi 70 positivi (68 i residenti) pari ad una incidenza del 9,94%.

La considerazione che nasce spontanea è che se si fossero fatti 3000 tamponi, avremmo potuto individuare circa 300 positivi, evitando che infettassero altre persone. O no?

Ma tant’è. Ecco a seguire questa prima pillola diffusa dalla Regione:

Tamponi molecolari di giornata 704

Positivi 70 di cui 68 residenti

Guariti 43″

Comunque, appena saranno resi noti dati di ulteriore dettaglio li troverete a seguire su questa stessa pagina.

Ed eccoli, infatti, appena giunti e che correggono in parte il primo “lancio” (i residenti positivi sono 66 e non 68) 12 dei quali a Potenza e 8 a Matera. Apprendiamo che i ricoveri totali scendono da 98 a 90 e quelli in terapia rimangono stabili a 6. I guariti sono 43 e si registra un altro decesso.

Tamponi molecolari totali n. 181.611

Persone testate n. 116.630

Tamponi totali negativi n. 168.904

Tamponi molecolari di giornata n. 704

TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI N. 70

Tamponi negativi: N. 634

RICOVERATI N. 90

A.O.R. San Carlo Potenza

Malattie Infettive n. 35

Pneumologia n. 25

Medicina d’Urgenza n. 07

Terapia Intensiva n. 02

A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie – Matera

Malattie Infettive n. 09

Pneumologia n. 08

Terapia Intensiva n. 04

GUARITI TOTALI N. 43

DECEDUTI N. 1

N. Comune

1 Potenza

POSITIVI TOTALI N. 70

Residenti: n. 66

N. Comune

1 Atella

2 Baragiano

1 Bernalda

1 Corleto Perticara

1 Genzano di Lucania

1 Lauria

5 Lavello

2 Marsico Nuovo

8 Matera

7 Melfi

2 Montemilone

1 Muro Lucano

2 Palazzo San Gervasio

4 Paterno

3 Pignola

1 Pomarico

12 Potenza (n. 1 domiciliato a Picerno; n. 1 domiciliato a Pignola)

3 Rionero in Vulture

4 Ruvo del Monte

1 Sant’Angelo le Fratte

1 Sant’Arcangelo (domiciliato a Corleto Perticara)

1 Satriano di Lucania

1 Tito

1 Venosa

Non residenti ma domiciliati in Basilicata: n. 2

N. Regione

1 Lazio domiciliato a Corleto Perticara

1 Puglia domiciliato ad Acerenza

Non residenti ed in isolamento nelle rispettive Regioni: n. 2

N. Regione

2 Puglia

Guariti residenti in Regione Basilicata n. 43

N. Comune

2 Acerenza

1 Barile

1 Castronuovo di Sant’Andrea

2 Corleto Perticara

1 Episcopia

1 Grassano

1 Lagonegro

1 Latronico (domiciliato a Lauria)

2 Lavello

1 Marsicovetere

5 Maschito

6 Matera

1 Melfi

1 Policoro

2 Potenza

1 Satriano di Lucania

1 Senise

13 Venosa

CASI ATTUALI RESIDENTI N. 5.764

POSITIVI RESIDENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE N. 5.674

DECEDUTI RESIDENTI N. 242

GUARITI RESIDENTI N. 4.240