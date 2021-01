Cresce sempre di più la sensazione che qui in Basilicata si stia nascondendo la polvere sotto il tappeto. Solo che qui non si tratta di polvere ma di soggetti positivi al covid19 che non vengono cercati e quindi continuano (magari a loro insaputa perchè asintomatici) a contagiare chi gli si trova accanto o che incontra per qualsiasi ragione.

Come spiegarsi altrimenti questo numero indecentemente basso di tamponi a fronte di una incidenza di positivi che continua a crescere da alcuni giorni e che oggi è giunta al 20,21%? Se si fossero fatti 2000 tamponi, con questa percentuale di oggi, avremmo potuto individuare 400 positivi ed isolarli. Invece, ne sono stati fatti 193 e i positivi individuati sono 39 (35 i residenti). Fate voi la differenza di quanti (teoricamente, ma mica tanto) statisticamente sono i positivi lasciati in circolazione.

Certo -si dirà- i dati di oggi riguardano i tamponi relativi al giorno di capodanno, ma l’allarme doveva essere scattato (e speriamo scatti) considerato che ieri abbiamo avuto un’incidenza del 16,47%, in forte salita rispetto all’11,45% del giorno prima e del 9,43% di quello ancora precedente. Ma tant’è.

Dunque, riepilogando, dai 193 tamponi del comunicato odierno è emersa una percentuale di positivi del 20,21%. Dato superiore a quello nazionale che è stato del 14,1%, anch’esso in risalita dal 12,6%, 9,58% e prima ancora 8,71%.

4 i positivi individuati rispettivamente a Potenza, Policoro e Montalbano Jonico; 3 a Matera e Pisticci ….e poi via via i Comuni con dati inferiori.

Risalgono a 96 (da 88) i ricoveri ospedalieri totali e scendono a 3 (da 5) quelli in terapia intensiva, tutti nell’ospedale di Matera.

Sono 33 oggi i i guariti…ma si registrano ben 5 decessi, purtroppo.

Ed ecco a seguire i dati in dettaglio:

REGIONE BASILICATA – BOLLETTINO TASK FORCE CORONAVIRUS

ESTRAZIONE DATI PIATTAFORMA COVID-19 DEL GIORNO 02 gennaio 2021, ORE 10.00

Report dati processati in data 01 gennaio 2021

Tamponi molecolari totali n. 185.449

Tamponi totali negativi n. 172.264

Persone testate n. 118.458

Tamponi molecolari di giornata n. 193

TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI N. 39

RICOVERATI N. 96

A.O.R. San Carlo Potenza

Malattie Infettive n. 38

Pneumologia n. 28

Medicina d’Urgenza n. 10

Terapia Intensiva n. 0

A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie – Matera

Malattie Infettive n. 09

Pneumologia n. 08

Terapia Intensiva n. 03

GUARITI TOTALI N. 33

DECESSI TOTALI N. 5

Residenza

• Bernalda

• Ferrandina

• Genzano di Lucania

• Matera

• Potenza

POSITIVI TOTALI N. 39

Residenti: n. 37

N. Comune

3 Avigliano

1 Brienza

1 Chiaromonte

1 Ferrandina

3 Francavilla in Sinni

1 Gorgoglione

3 Matera

1 Melfi

4 Montalbano Jonico

1 Paterno

1 Picerno (n. 1 domicilato a Vietri di Potenza)

1 Pignola

3 Pisticci (n. 1 domiciliato a Montalbano Jonico)

4 Policoro

4 Potenza

2 Salandra

1 Stigliano

1 Tramutola

1 Venosa

Non residenti ma domiciliati in Basilicata: n. 2

N. Regione/Stato Estero

1 Cuba (domiciliato a Filiano)

1 Lazio (domiciliato a Ruoti)

Guariti residenti in Regione Basilicata n. 32

N. Comune

1 Francavilla in Sinni

1 Marsico Nuovo (domiliato a Brienza)

15 Melfi

1 Moliterno

4 Policoro

6 Rapolla

1 Rionero in Vulture

2 Sant’Angelo Le Fratte

1 Satriano di Lucania (domiciliato a Potenza)

Guariti non residenti ma domiciliati in Basilicata: n. 1

N. Regione/Stato estero

1 Francia (domiciliato a San Fele)

CASI ATTUALI RESIDENTI N. 5.949

POSITIVI RESIDENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE N. 5853

DECEDUTI RESIDENTI N. 254

GUARITI RESIDENTI N. 4.488

Potenza, 02 gennaio 2021

Task Force Regione Basilicata