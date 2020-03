Altro che influenza da Corona virus, con tutti gli allarmismi in atto , che finiscono per lasciare le cose come stanno all’insegna del ”tanto” la natura e il mercato devono fare il proprio corso…Una logica che ritroviamo anche nel mondo dell’editoria, dove la febbre da cavallo nel Mezzogiorno e in Basilicata i lettori si riducono sempre più. E le crisi, pur in contesti diversi dei quotidiani ”La Gazzetta del Mezzogiorno” e del “Quotidiano del Sud” sono una conferma che occorrono terapie d’urto e prese di posizione che non possono essere limitate ai comitati di redazione, all’assostampa territoriale e o alla Federazione nazionale della stampa. La recente presa di posizione dei colleghi del ”Quotidiano del Sud”, che hanno deciso di non firmare gli articoli” per la mancata corresponsione di restribuzioni arretrate, è la conferma che cultura di impresa e considerazione e valorizzazione delle risorse umane viaggiano su altri binari e priorità. Qualcuno dovrebbe garantire e verificare. Garante della comunicazione, governo. E poi ci sono gli Enti locali, con le reiterate promesse di leggi sull’editoria che continuano a restare sulla carta. Niente assistenzialismo a fondo perduto. Sarebbe deleterio, ma servono piuttosto investimenti in formazione,innovazione e per promuovere l’educazione alla lettura a vari livelli. E poi basta con le rassegne stampa digitali gratuite che girano sui canali social, che danneggiano e non poco giornali ed edicolanti,sempre più in crisi. Serve senso di responsabilità da parte di quanti fruiscono gratis di questo servizio. Ma finora la situazione è cambiata di poco. Occorrerebbe bloccare a monte il virtuoso tour di pdf scaricaricabile e visionabile. Possibile? Ma certo. Un programma ad hoc e cookies per marcare e, se occorre, punire chi viola le regole del mercato…Fantaeditoria? Chi fa il primo passo?

LA NOTA DEL CDR DEL QUOTIDIANO DEL SUD pubblicata il 3 marzo 2020

A partire dall’edizione odierna, in seguito alla proclamazione dello stato di agitazione, il Comitato di redazione del Quotidiano del Sud ha indetto lo sciopero delle firme dei giornalisti dipendenti di Eps srl. L’iniziativa si è resa necessaria dopo il fallimento del confronto avviato nelle scorse settimane sull’annosa, perdurante, crisi di liquidità aziendale. Il risultato è che i redattori, a febbraio 2020, non hanno ricevuto che un acconto sugli stipendi maturati a dicembre 2019 (senza tredicesima), mentre molti dei collaboratori sparsi sul territorio attendono ancora (da quasi un anno) di essere retribuiti per il lavoro svolto. Il Comitato di redazione, a nome dell’assemblea dei giornalisti tutti, ritiene inaccettabile, oltre che ben poco dignitoso, che iniziative di sviluppo editoriale, per quanto apprezzabili, vengano finanziate – di fatto – ritardando il pagamento delle retribuzioni per il personale, impedendogli di far fronte ai suoi impegni finanziari, e persino alle esigenze della vita quotidiana. A maggior ragione in assenza di garanzie per l’avvenire, dopo quanto accaduto a dicembre dell’anno scorso, col venir meno degli accordi appena raggiunti sul pagamento delle spettanze di novembre al corpo redazionale e ai collaboratori, a causa della sottovalutazione di un privilegio concesso a un fornitore. Di tutto ciò si è ritenuto di informare i lettori che ogni giorno onorano la testata della loro fiducia, e oggi non troveranno i nomi di quanti, in questi anni, non hanno mai risparmiato l’impegno personale per meritarla.