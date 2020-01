A dare l’annuncio che quello sconcio, il cantiere recinzione dell’ex distributore di carburante di via Annunziatella, sarà rimosso nei prossimi giorni è stato l’assessore al bilancio del Comune di Matera Eustachio Quintano, in coda alla conferenza stampa di presentazione del software per la gestione del patrimonio immobiliare comunale.



” Sono stati chiusi gli ultimi aspetti dell’accordo -ha detto Quintano- e a breve quella recinzione sarà rimossa, ripulendo il piazzale. Poi seguiranno gli interventi per ospitare funzioni e servizi di accoglienza, in modo da ripristinare l’ingresso monumentale allo stadio intitolato al ministro dei Lavori Pubblici degli anni Trenta Luigi Razza”.



Un ingresso marmoreo – come riporta la foto pubblicata dal sito www.materacalciostory.it- della solida architettura fascista che ricordiamo perfettamente, e lo stesso ha fatto l’assessore che è stato anche un ex calciatore, con le biglietterie laterali e le scalinate poste ai lati dei sottostanti spogliatoi. Altri tempi. Intorno allo stadio c’era la pista di atletica. Tribuna essenziale e di fronte ”il prato” con appena tre gradini, accanto ai quali venne realizzata una tribunetta con tavole e tubi innocenti. Erano i tempi, oltre mezzo secolo fa, di una squadra biancazzurra( con Chiricallo, Rosa, Busilacchi, Carella ecc) guidata in panchina da quell’ omone di Ruggero Salar. Il tecnico friulano protagonista dalla promozione in serie C nella stagione 1967-1968. Ma si dovette attendere la promozione in serie B nella stagione 1979-1980 per la riqualificazione, a tempo di record, con la costruzione di gradinata e curva a ridosso di un terreno posto in maniera trasversale nel perimetro del campo. Amarcord a parte, nel segno del presidente sen. Franco ” Ciccio “Salerno, attendiamo, come san Tommaso, la rimozione della recinzione in quell’area di servizio oggetto di contenzioso.

SERVIZIO WEB PER GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE

Sono 5714 i cespiti, tra fabbricati e terreni, di proprietà dell’Amministrazione comunale di Matera già disponibili sul sito ”Matera digitale” che offre ai cittadini servizi digitalizzati in materia di anagrafe, catasto, pagamenti e rimborsi su imposte, dichiarazioni on line, tassa di soggiorno. Lo si è appreso in Municipio nel corso della conferenza stampa di presentazione del software sul patrimonio comunale, alla quale hanno partecipato gli assessori al Bilancio, Eustachio Quintano, alla valorizzazione e gestione del Patrimonio Simona Orsi e i referenti della società della società Servizi locali spa.



L’implementazione dei beni, che comprenderà gradualmente anche quelli dei rioni Sassi, consente oltre alle consistenza degli stessi, anche di monitorare gli aspetti legati a contratti e utenze. I cittadini avranno la possibilità di di utilizzare all’interno del sito di Matera Digitale un software “on web” dinamico che offre la sezione dell’inventario degli immobili comunali collegato con la banca dati catastale messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, una sezione per la gestione dei controlli e una sezione per la gestione delle utenze.Un servizio che consente all’Amministrazione di monitorare tutti i contratti di concessione e di fitto che riguardano gli immobili di proprietà del Comune. ” Il servizio -ha detto l’assessore al Bilancio, Eustachio Quintano- è utile per la trasparenza dei rapporti tra cittadini e amministrazione finanziaria. L’informatizzazione del patrimonio immobiliare del Comune di Matera è un patrimonio consistente , anche sul piano culturale. E questo è importante per una città a vocazione turistica. Potremo disporre di un’analitica e dettagliata situazione dei singoli immobili e capire quale debba essere la loro destinazione, se un immobile va alienato o messo a reddito”. Ai servizi di Matera Digitale, attiva dal 2012, si sono registrati 13.500 utenti, 600 dei quali utilizzano l’accesso con il Sistema unico di accesso con identità (Spid) e 4600 hanno utilizzato il PagoPa.