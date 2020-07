Cercate adrenalina? Vi servo subito… E così, per approfondire l’argomento avviato con l’articolo sulle elezioni comunali di Matera https://giornalemio.it/politica/adrenalina-per-un-nuovo-comune-siamo-alla-papagna-della-politica/ abbiamo preso volentieri i dati statistici sul calo demografico e invecchiamento della nostra regione, forniti da ”Doriano” un nostro attento lettore che non si capacita, come noi, che Matera e la Basilicata vadano a rotoli a causa della mediocrità, insipienza e scarsa affidabilità di quanti da tempo ci governano – salvando, ci mancherebbe,le poche e volenterose eccezioni. Dati che non fanno una piega e che confermano un calo progressivo, cominciato 40 anni fa, con lo spopolamento delle aree interne come venne denunciato nel corso di un convegno promosso a Irsina dall’ex senatore del pci Angelo Ziccardi, alla guida della Lega delle Autonomie locali. E oggi il calo di residenti e nascite, l’aumento dell’emigrazione non fanno una piega, nella cronaca quotidiana della difficoltà a formare le classi, con la crisi dei Comuni senza soldi e con organici carenti, la chiusura o al mezzo servizio di sportelli bancari, postali e il taglio della medicina del territorio. Peggio di così…Finora chiacchiere e nessuna politica di contenimento o di inversione della tendenza. Convegni tanti e i protagonisti al negativo di ieri , ricompaiono oggi con la maschera dell’ipocrisia e la mascherina del presenzialismo, ma senza fare o abbozzare una ‘mea culpa’, in dibattiti che lasciano il tempo che trovano. La Basilicata muore, con quel progressivo e conveniente processo di ”desertificazione” come era stato adombrato nel 2003, in occasione delle battaglie contro il sito di scorie radioattive a Scanzano jonico.

La nostra regione si spopola, complice- non dimentichiamolo- una politica accentratrice di funzioni, di controllo della spesa, più per motivi politici che per lungimiranza gestionale, che hanno svuotato la periferia, le aree interne, i piccoli centri, quelli medi come Policoro, Pisticci, Melfi, Lagonegro, Venosa e la stessa Matera. Ma alla fine, è solo questione di tempo, anche Potenza resta e resterà con un pugno di mosche in mano. Il futuro si chiama aree metropolitane di Bari e Napoli e del resto la Regione Basilicata, pensata a tavolino 50 anni fa, è nata come una forzatura politica, amministrativa e territoriale,sulle risorse gas e acqua, che ha tirato dentro aree eterogenee, di diversa storia e identità che non potevano essere e non lo è mai diventata la ‘Lucania’ del passato : nei confini che vanno dalla valle del Sele all’Ofanto di epoca romana,ma senza la fossa Bradanica pugliese, il comprensorio murgiano e metapontino già Terra d’Otranto. E i conti al ribasso sono presto fatti, con due province dal peso contrattuale differente :100 comuni in quel di Potenza e 31 in quello di Materano. Una presenza senza storia e con i compromessi della politica dei 2/3 e di 1/3 e senza confronto. Ci sarebbe voluta la terza provincia, come legittimamente aveva chiesto Melfi per decenni. Il resto è storia d’oggi e contate pure, per la logica dei numeri, quante società e istituzioni la Basilicata sta perdendo. Campanili? Ma siamo rimasti in pochi…Non paga. Ma siamo stanchi di sentire chiacchiere ipocrite da quanti , per cariche e incarichi assommati, continuano a segnalare una situazione di fatto in sofferenza, verso un conto alla rovescia dal futuro segnato. Basta. Abbiate la compiacenza (chiedere la dignità a quanti hanno mostrato di non averne è eccessivo) di non continuare a prendere in giro la gente di Basilicata che farebbe volentieri a meno del vostro familismo immorale, del potere per il potere. Piuttosto riflettete sui dati dell’Istat che Doriano ha messo in fila. E’ anche e sopratutto colpa vostra se quei dati sono destinati ad aumentare.

L’ ISTAT ha pubblicato i dati relativi al “Bilancio demografico anno 2019” (dati provvisori), vediamo schematicamente cosa è successo nella nostra amatissima Lucania/Basilicata:

– Regione Basilicata: 556.394 abitanti (562.381 al 31/01/2019);

– Provincia di Matera : 195.998 abitanti (197.327 al 31/01/2019);

– Provincia di Potenza: Provincia di Potenza 360.936 ab. al 31.12.2019

– Potenza : 66.459 abitanti (66.800 al 31/01/2019);

– Matera : 60.411 abitanti (60.406 al 31/01/2019);

– Policoro: 17.888 abitanti (17.825 al 31/01/2019);

– Melfi: 17.592 abitanti (17.709 al 31/01/2019);

– Pisticci: 17.432 abitanti (17.545 al 31/01/2019).

L’area Murgiana?

– Altamura 70.536 abitanti (70.526 al 31/01/2019);

– Gravina 43.578 abitanti (43.725 al 31/01/2019).

