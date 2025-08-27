Poche donne per strade e piazze a Matera. A quando la commissione toponomastica?

Tutto vero a Matera, e non solo, le strade e le piazza dedicata a figure e personalità femminili sono ancora poche e questo per scarsa sensibilità, assenza di ricerca sulle possibili scelte che la presenza di una commissione comunale alla toponomastica potrebbe colmare, anche per colmare una lacuna – come quella di un minimo di indicazione biografica- che aiuterebbe a far conoscere la figura che ha dato il nome a quello spazio di città. Giriamo la proposta, già fatta in passato, all’Amministrazione comunale perché provveda. Resta la questione delle scarso numero di intitolazioni a figure femminili, locali o nazionali o internazionali, lamentato dal concittadino Antonio Serravezza. Ricordiamo che nella passata consiliatura, l’ex assessora Tiziana D’Oppido, in particolare, si era preoccupata della questione e vennero fuori le intitolazione del Parco Teresa Vezzoso ( farmacista) in via Gravina, il 17 marzo 2021, a Vincenza Castria (tra i protagonisti delle lotte contadine) in contrada San Francesco il 16 luglio 2022, a Vita Maria Farina e Anna Rosa Fontana, vittime di femminicidio, il 18 ottobre con altrettante strade al rione Agna. Appartengono al Novecento le strade dedicate alla poetessa Laura Battista nel centro storico, strada parallela a via Gattini, e a Santa Caterina da Siena al rione Serra Venerdi. Altre proposte? Basta lavorarci su..



Toponomastica al femminile Serravezza

Con buona pace della tanto strombazzata “parità di genere”, a Matera le strade parlano quasi esclusivamente al maschile.

Su tante vie, strade e piazze che compongono la mappa della città, quante portano il nome di una donna? Il dato, nudo e crudo, è imbarazzante. E racconta meglio di mille discorsi la difficoltà, ancora oggi, di riconoscere nella toponomastica cittadina il ruolo delle donne nella storia, nella cultura e nella comunità.

Eppure Matera è una città dalla forte anima matriarcale perchè nessuno può negare l’importanza storica della donna “la padrona della casa” nello sviluppo sociale di questa terra. Un ricordo va alle mogli che hanno atteso e sostenuto generazioni di contadini e pastori. La donna che per decenni si è alzata prima dell’alba per “trombare il pane”, solamente strade dedicate a uomini, eventi e date. Un rapporto che mette in luce una scelta precisa: per raccontare la città, gli amministratori di ieri e di oggi hanno scelto di celebrare quasi esclusivamente figure maschili. Non è un’anomalia isolata, la toponomastica italiana soffre ovunque di questa asimmetria, ma ciò non toglie che a Matera il bilancio appaia particolarmente squilibrato. In una città che si fregia di apertura turistica, che accoglie ogni anno migliaia di persone e che ama presentarsi come comunità vivace, moderna, europea, questa lacuna stona. È il segno di una cultura che fatica ancora a dare spazio alla memoria delle donne: scrittrici, scienziate, attiviste, benefattrici, artiste, imprenditrici, insegnanti amatissime. Donne che hanno scritto pagine di storia non meno importanti di quelle maschili e che pure restano invisibili nelle nostre mappe quotidiane. E poi ci sono i suggerimenti che provengono dalla storia nazionale: davvero (tra Montessori, Rita Levi Montalcini, Tina Anselmi, Nilde Iotti) a nessuno è mai venuto in mente di dedicare una strada ad una donna?