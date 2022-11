PNRR, OLTRE 2,5 MLN PER LA REALIZZAZIONE DI UNA SCUOLA DELL’INFANZIA A MARINA DI GINOSA

Un immobile all’avanguardia sia sotto l’aspetto della eco-sostenibilità, sia in termini di costruzione dell’edificio e degli arredamenti, capace di accogliere fino a 150 bambini.

Accanto a esso, aree verdi per svolgere numerose attività.

Finanziata per 2.553.600 € la nuova struttura adibita interamente a scuola dell’infanzia che sorgerà in Via Pordenone a Marina di Ginosa.

<<Finalmente, arriva la conferma del finanziamento di questo progetto candidato al PNRR – spiega il Sindaco Vito Parisi –

se aggiungiamo 1.460.640 € già finanziati per l’asilo che sorgerà a Ginosa in via F.lli Materano, arriviamo a 4.000.000 € per la realizzazione di due strutture in grado di offrire un servizio mai scontato. Tutto in linea con il principio DNSH (Do No Significant Harm) il quale prevede che gli interventi previsti dai PNRR nazionali non arrechino nessun danno significativo all’ambiente>>.