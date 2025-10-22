PNRR – Incentivi a fondo perduto per veicoli elettrici: Matera tra i Comuni beneficiari (chi ha diritto)

“PNRR – Incentivi a fondo perduto per l’acquisto di veicoli elettrici: Matera tra i Comuni beneficiari della misura del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica

Il Comune di Matera rientra tra le aree urbane funzionali (FUA) individuate dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) per l’attuazione della misura di incentivo a fondo perduto prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), “Programma di rinnovo del parco veicoli privati e commerciali leggeri con veicoli elettrici”.” Lo si apprende da una nota del Comune in cui si specifica che “La misura ha l’obiettivo di favorire la transizione ecologica nel settore della mobilità privata e commerciale, attraverso la concessione di contributi a fondo perduto per l’acquisto di veicoli elettrici a emissioni zero, previa rottamazione di un veicolo termico fino a classe Euro 5. Potranno accedere al programma persone fisiche residenti in aree urbane funzionali con un ISEE inferiore o pari a 40.000 euro, che intendano acquistare un nuovo veicolo elettrico di categoria M1 (autovettura), previa rottamazione di un veicolo della stessa categoria fino a Euro 5, microimprese con sede legale in un’area urbana funzionale, che acquistino veicoli commerciali elettrici di categoria N1 o N2, previa rottamazione di un veicolo della medesima categoria fino a Euro 5. Per la corretta erogazione degli incentivi, è stata predisposta una piattaforma informatica dedicata, realizzata e gestita da Sogei, già accessibile all’indirizzo www.bonusveicolielettrici.mase.gov.it. Sulla piattaforma dovranno registrarsi i venditori (esercenti) dei veicoli ammessi a beneficio, i richiedenti l’incentivo, persone fisiche o microimprese. Il Comune di Matera è tra quelli assegnatari della misura. Pertanto, i residenti nel territorio della FUA di Matera e le microimprese con sede nell’area possono accedere agli incentivi previsti.” “Gli incentivi PNRR – ha affermato l’assessore alla Mobilità Daniele Fragasso – permettono di accelerare il rinnovo del parco veicolare con mezzi a zero emissioni, in linea con gli obiettivi ambientali del Comune. Invitiamo pertanto cittadini e imprese a informarsi tempestivamente e a utilizzare la piattaforma ministeriale per non perdere questa opportunità”.

