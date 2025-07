PMC: si tutelino gli attuali livelli occupazionali, senza neanche un posto di lavoro in meno

“Sono andata a trovare i lavoratori della PMC: 94 lavoratori a rischio licenziamento (e mi rifiuto di utilizzare la parola “esubero”) che, sotto il sole rovente che ben conosce chi frequenta San Nicola di Melfi, difendono, con la forza dei corpi usurati da decenni di lavoro in fabbrica, il proprio sacrosanto posto di lavoro .” Inizia così una nota della consigliera regionale del M5S, Alessia Araneo, che aggiunge “Davanti a me divise da lavoro orgoglioso, mani ruvide, occhi arrabbiati e tristi, corpi di lavoratori che resistono e scioperano. Davanti a me un pezzo di storia di FIAT e del suo indotto, un pezzo di storia della nostra terra, della Basilicata intera. Ho conosciuto storie di lavoratori che hanno resistito negli anni, che hanno condotto lot sindacali, che hanno subito ritorsioni da parte dell’azienda; storie di persone che, per onorare il posto di lavoro, si sono trasferite in Basilicata o che da ogni luogo della nostra regione si spostano fino a percorrere, tutti i giorni, quattro/cinque ore di autobus. E adesso, dopo anni di lavoro, rischiano di ritrovarsi tra le mani una lettera di licenziamento, nessuno stipendio, un corpo provato da decenni di lavoro e un mercato occupazionale in cui non c’è più posto per loro. Non si tratta di 94 persone “e basta”: si tratta di 94 famiglie, 94 posti di lavoro in meno e, ancora, si tratta di un’intera comunità che stanno smantellando e di un’economia che stanno sbranando, lasciando poche briciole di cassa integrazione. A nome del gruppo consiliare del M5s Basilicata, ho portato ai lavoratori la nostra solidarietà, ma non è sufficiente: ora più che mai tutte le forze politiche, sindacali e civiche devono ritrovarsi e convergere a difesa del lavoro. Esistono gravi e importanti responsabilità che vanno assunte, ma la priorità, in questo momento, è quella di mettere in sicurezza i posti di lavoro. Per tutte queste ragioni, abbiamo inviato una lettera all’assessore Cupparo, al presidente della giunta Bardi e al presidente del consiglio Pittella affinché: si anticipi ai prossimi giorni il tavolo previsto in Regione e calendarizzato per il 23 luglio proprio sul caso PMC: non c’è più tempo; si ottiene la presenza di Stellantis al tavolo; si acceleri sull’approvazione nel consiglio regionale della risoluzione su Stellantis e indotto: è trascorso quasi un anno da quando presentiamo la nostra proposta; e, soprattutto, si garantiscono TUTTI GLI ATTUALI LIVELLI OCCUPAZIONALI, senza neanche un lavoratore in meno. La nostra è una richiesta, la nostra è una preghiera d’amore verso la classe operaia e verso la nostra terra. Perché sì, siamo convinte del fatto che se “La classe operaia va in paradiso”, non per questo deve vivere l’inferno in terra. Siamo e restiamo saldamente al fianco di tutte le lavoratrici e di tutti i lavoratori.”

Solidarietà ai lavoratori della PMC anche dal Consigliere regionale Piero Marrese: “La Regione non resti inerme di fronte alla crisi dell’automotive” . Il consigliere regionale Piero Marrese esprime piena solidarietà ai lavoratori della Pmc, azienda che produce componenti di carrozzeria per lo stabilimento Stellantis di San Nicola di Melfi, in presidio da giorni dopo l’annuncio di ulteriori 70 esuberi su 94 dipendenti rimasti.

“È inaccettabile – dichiara Marrese – che decine di famiglie vengano abbandonate senza certezze e prospettive. Oggi la vertenza arriva sul tavolo di Confindustria con un incontro a Potenza che deve essere un punto di svolta: i lavoratori chiedono risposte concrete, non vaghe promesse.”

“È altrettanto grave – prosegue – che la Giunta Regionale resti inerte: non solo non ha ancora messo in campo alcuna iniziativa incisiva, ma non si è nemmeno avuto il pudore di portare in votazione la risoluzione urgente sulla crisi industriale del settore automotive lucano.”

Marrese conclude sollecitando un’immediata assunzione di responsabilità: “Serve un’azione forte e condivisa, per salvaguardare il lavoro e il futuro di un intero comparto strategico per la nostra regione.”