PMC Melfi: assemblea dei lavoratori, basta rinvii – al prossimo incontro servono risposte concrete

“L’assemblea di Fim, Fiom, Uilm e Fismic, svoltasi questa mattina insieme ai lavoratori della PMC di Melfi“, -si legge in una nota- “ha affrontato la situazione attuale dello stabilimento e le attività tecniche sugli impianti che l’azienda intende avviare all’interno del sito, finalizzate alla preservazione dei macchinari. Nel corso del dibattito assembleare, le organizzazioni sindacali e i lavoratori hanno espresso forti preoccupazioni sulla vertenza in atto, anche alla luce della scadenza della cassa integrazione prevista per il prossimo 30 aprile. Alla luce della situazione e in vista del prossimo incontro previsto il 1° aprile al Mimit di Roma, l’assemblea ha condiviso le seguenti posizioni: eventuali operazioni di spostamento di macchine e robot all’esterno del sito potranno avvenire solo dopo le risposte attese sul nuovo imprenditore e sul progetto di riconversione industriale; Fim, Fiom, Uilm e Fismic intensificheranno le richieste di intervento per accelerare le risposte attese, con l’obiettivo di ottenerle già nel prossimo incontro al Mimit.

Per le organizzazioni sindacali continuare a rinviare o lasciare tutto nell’incertezza non è più sostenibile. Serve passare rapidamente dalle parole ai fatti: è necessario conoscere il soggetto imprenditoriale, il progetto industriale, gli investimenti previsti e le prospettive occupazionali per i lavoratori. Il prossimo incontro del 1° aprile deve avere un obiettivo chiaro: fornire risposte concrete, in grado di aprire una nuova fase industriale, chiudere la situazione attuale e garantire prospettive certe ai lavoratori.” Melfi, 18 marzo 2026 – LE SEGRETERIE REGIONALI: FIM – FIOM – UILM – FISMIC – Basilicata

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.