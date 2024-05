Plutarco lungimirante…I ragazzi dell’IIS “Pentasuglia’’ sono fiaccole da accendere

Mettete da parte la moda di inserire opportunità e preoccupazione( ci sta tutta, visto che è un business finora nelle mani di privati) dell’Intelligenza artificiale che contribuirà a tagliare molti posti di lavoro e a crearne di nuovi, ma pochi e ad alta specializzazione, e leggete di quanto sono stati capaci di fare gli studenti dell’IIS ‘’ G.B Pentasuglia’’ di Matera che a Roma, presso il Ministero dell’Istruzione,hanno dimostrato sul campo l’efficacia di un progetto che merita di essere avviato alla produzione. Per la cronaca i due allievi nella foto con il loro progetto si sono classificati tra i migliori nelle 10 scuole selezionate dal Comitato di valutazione. Matteo Centonze e Federico Marvulli, studenti del quinto anno dell’indirizzo di elettronica ed elettrotecnica accompagnati dai docenti Domenico Miglionico e Adriana Ricchiuti, hanno presentato il Multi Processing Station, relativo all’impianto per la cottura e lo stampo di testo sulla superficie di mattoni. Tralasciamo gli aspetti legati al software e delle dinamiche attuative, ma ci piace evidenziare impegno, serietà e applicazione pratica di quanto si riesce a sviluppare nella filiera che lega teoria, applicazione pratica e innovazione. Un esempio di buone pratiche apprezzato in sede ministeriale, ma che deve avere il ‘’merito’’, di avere ricadute nel sistema Paese. E su questo aspetto c’è tanto da fare. Italia ed Europa, aldilà degli sforzi di poche realtà di eccellenza, non riescono a tenere il passo di realtà come Stati Uniti e Cina, per fare un esempio che viaggiano ad alta velocità.



DALLA PAGINA SOCIAL DELL’IIS PENTASUGLIA

Anche quest’anno il nostro istituto è stato fra i protagonisti dello Smart Project Omron, la competizione nazionale che dal 2008 permette agli studenti del quarto e quinto anno delle scuole superiori di utilizzare un vero e proprio software industriale per realizzare progetti di automazione.

A questa edizione, a cui sono state ammesse solo le migliori 10 scuole in tutta Italia, hanno partecipato gli studenti del quinto anno dell’indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica: Matteo Centonze e Federico Marvulli, accompagnati dai docenti Domenico Miglionico e Adriana Ricchiuti.

Gli studenti hanno presentato il progetto Multi Processing Station, relativo all’impianto per la cottura e lo stampo di testo sulla superficie di mattoni, direttamente nella sala Aldo Moro del Ministero dell’Istruzione e del Merito a Roma, in presenza di dirigenti del ministero e giornalisti. I ragazzi, nell’individuare il progetto in fase di analisi, hanno voluto porre l’attenzione sul ruolo che uno studente del quinto anno ha nei confronti degli studenti più giovani: essere un riferimento.



I nostri studenti hanno voluto sviluppare un progetto che potesse aiutare gli studenti che verranno nello studio degli automatismi simulati con Sysmac Studio. Si tratta dunque di definire un caso di studio condiviso per tutti coloro che in futuro vogliono acquisire competenze sull’utilizzo del software, sulla realizzazione di sequenze automatiche e vogliono cimentarsi nella realizzazione di automatismi simulati da presentare nelle prossime competizioni dello Smart Project. I nostri studenti diventano essi stessi guide per i più giovani.

Quando a scuola si raggiungono tali obiettivi si comprende che la direzione che si sta seguendo è davvero quella giusta.

Vorrei concludere con una frase che da studentessa prima e docente poi mi ha sempre ispirata: “𝐺𝑙𝑖 𝑠𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖 𝑛𝑜𝑛 𝑠𝑜𝑛𝑜 𝑣𝑎𝑠𝑖 𝑑𝑎 𝑟𝑖𝑒𝑚𝑝𝑖𝑟𝑒 𝑚𝑎 𝑓𝑖𝑎𝑐𝑐𝑜𝑙𝑒 𝑑𝑎 𝑎𝑐𝑐𝑒𝑛𝑑𝑒𝑟𝑒” (𝑃𝑙𝑢𝑡𝑎𝑟𝑐𝑜).

#iis #pentasuglia #liceo #tecnico #scuola #italy #lavoro #orientamento #tecnologia #omron