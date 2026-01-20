Plauso Uspp. Agenti Polizia Penitenziaria soccorrono donna in incidente stradale.

Stavano tornando alla casa circondariale di Matera, tornando da Lecce dove avevano effettuato una traduzione, ma non hanno esitato a fermarsi per soccorrere una donna coinvolta in un incidente stradale. A riferirlo è Vito Messina, segretario dell’Unione sindacale della Polizia Penitenziaria, che -nella nota che segue- evidenzia ”La prontezza e la professionalità dimostrate dagli agenti non solo hanno garantito assistenza immediata, ma hanno anche evitato il peggio in una situazione di emergenza”. e il ruolo che i colleghi svolgono, oltre che nelle funzioni di istituto, anche per la comunità locale. Aspetti che dovrebbero portare a un giusto riconoscimento da parte del Governo e dell’Amministrazione nei tempi e nelle forme che riterranno opportuni.



*COMUNICATO STAMPA USPP**

Matera, 20.01.26– La segreteria provinciale dell’Unione Sindacale di Polizia Penitenziaria (USPP) esprime grande soddisfazione per l’operazione condotta dal Nucleo Traduzione Piantonamenti del Comando di Polizia Penitenziaria della Casa Circondariale di Matera nella giornata del 19 gennaio 2026.

Grazie al tempestivo intervento del personale, che stava rientrando da Lecce, è stato possibile prestare soccorso a una donna coinvolta in un grave incidente stradale sulla tratta Taranto-Matera. La prontezza e la professionalità dimostrate dagli agenti non solo hanno garantito assistenza immediata, ma hanno anche evitato il peggio in una situazione di emergenza.

Rivolgiamo il nostro plauso ai colleghi per la sensibilità e l’umanità mostrate in un momento critico. Questo episodio evidenzia l’importanza del ruolo della Polizia Penitenziaria non solo all’interno delle istituzioni, ma anche nella comunità, sottolineando il valore della formazione e della preparazione del personale.

Ci aspettiamo che gli organi di governo della struttura riconoscano adeguatamente l’operato degli agenti coinvolti, avviando tutte le procedure necessarie per celebrare questa nobile azione. Tali riconoscimenti non solo valorizzano il lavoro degli operatori, ma rafforzano anche il legame tra il corpo di polizia penitenziaria e la cittadinanza.

USPP – Unione Sindacale di Polizia Penitenziaria