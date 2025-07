‘’Pizzicato’’ piromane in ‘’moto’’ a cda La Vaglia

Merito della Polizia di Stato, e in particolare della Squadra Mobile di Matera, che grazie all’ausilio delle immagini di un impianto di videosorveglianza sono risaliti all’autore di un episodio incendiario, avvenuto nel giugno scorso, in contrada La Vaglia. L’uomo- giunto sul posto in moto- aveva appiccato il fuoco a ridosso di alcuni capannoni. Incendio domato dai Vigili del fuoco ,L’uomo di 48 anni di Matera, è stato deferito all’autorità giudiziaria per le contestazioni del caso. L’attività di controllo del territorio, disposta dal Questore, coinvolge altre forze dell’Ordine anche con il prezioso supporto un elicottero del IX Reparto Volo di Bari.



COMUNICATO STAMPA

Matera e Provincia: Servizi straordinari di prevenzione e controllo del territorio.

Nel rispetto dei diritti delle persone indagate, della presunzione di innocenza e della necessaria verifica dibattimentale, per quanto risulta allo stato attuale, salvo ulteriori approfondimenti e in attesa del giudizio, si comunica quanto segue.

Continuano i servizi straordinari di prevenzione e controllo del territorio per il contrasto al fenomeno degli incendi di origine dolosa.

Gli obiettivi sono stati individuati in sede di tavolo tecnico del Questore ed interessano l’intero ambito provinciale.

I controlli vedono il coinvolgimento di tutte le Forze dell’Ordine, Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Carabinieri Forestali, Polizia Stradale, nonché delle Polizie Locali dei Comuni di volta in volta interessati, supportate da un elicottero del IX Reparto Volo di Bari.

Nell’ambito di dette attività, nel mese di giugno, la Squadra Mobile ha deferito all’Autorità Giudiziaria un 48enne materano per il delitto di incendio sviluppatosi, a Matera, in Contrada La Vaglia, nei pressi alcuni capannoni industriali.

Le immagini di una telecamera del sistema di videosorveglianza presente nell’area interessata, acquisite dagli investigatori, riprendevano un uomo, fermo sul margine della strada a bordo di una moto, mentre lanciava un oggetto all’interno di un campo pieno di sterpaglie, dove, a distanza di qualche minuto, si sviluppava un incendio, poi domato dai Vigili del Fuoco.