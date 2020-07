Sarà una serata a suon di pizzica. Quella musica travolgente ed estiva tipica del Salento che abbiamo imparato a conoscere e amare. A proporla, giovedì 23 luglio alle 20.30, il nuovo appuntamento con il Matera Festival.

Nell’affascinante cornice del Mulino Alvino, “Pìzzica, che musica!”, la taranta, il battito del grande Sud, dalla Sicilia al Salento, con Mario Incudine e l’Orchestra della Magna Grecia diretta da Valter Sivilotti. E’ il sesto evento all’interno della rassegna realizzata dall’ICO Magna Grecia, direzione artistica del maestro Piero Romano, in collaborazione con Matera in Musica, Basilicata Circuito musicale e Alvino 1884. Partner istituzionali, Regione Basilicata, FSC Fondo per lo Sviluppo e la coesione, Comune di Matera, Unesco e MiBACT (Ministero dei Beni e delle Attività culturali).

Cantautore, attore, regista, musicista e autore di colonne sonore, Mario Incudine è uno dei personaggi più rappresentativi della nuova world music italiana. Suona chitarra, mandolino, mandola e tammorra, collaborando, fra gli altri, con Moni Ovadia, Peppe Servillo, Eugenio Bennato, Ambrogio Sparagna, Mario Venuti, Tosca, Antonella Ruggiero e Kaballà, ha duettato con Francesco De Gregori, Lucio Dalla, Alessandro Haber e Francesco Di Giacomo (Banco del Mutuo Soccorso).

Con “Il berretto a sonagli” di Luigi Pirandello, Incudine vince il Premio Finale 2004 di Viterbo. Pubblica album con i gruppi Janniscuru e I petri c’addumanu (“le pietre che accendono”) e Taberna Mylaensis (tour in Italia e all’estero). Debutta da solista con “Terra”. Numerose le sue partecipazioni a programmi televisivi sulle reti Rai e Mediaset.

Vince il Festival della Nuova canzone siciliana, manifestazione che gli assegnerà anche il Premio della critica. Incudine è interprete e autore delle musiche dello spettacolo teatrale “Curri l’Aria”, cui segue “Le supplici” di Eschilo al Teatro Greco di Siracusa, con la regia di Moni Ovadia (traduzioni in lingua siciliana di Kaballà e Incudine, autore delle musiche). Partecipa al videoclip “Mio fratello” di Biagio Antonacci, regia di Gabriele Muccino e la partecipazione dei fratelli Beppe e Rosario Fiorello.

Particolare ringraziamento il Matera Festival lo rivolge a Ubi Banca, Shell e alle importanti attività legate al territorio, che sostengono la manifestazione: Ecowash, Grieco Collezione uomo-donna e Lion Service. Il Matera Festival vuole essere un ulteriore contributo alla scoperta di un territorio così affascinante e temi musicali senza tempo pieni di fascino e suggestione. Ruolo fondamentale in questa serie di progetti lo rivestono i professori dell’ICO, che condividono il palcoscenico con artisti e tributi di alto profilo.

Ci piace ricordare, infine, il concerto esclusivo del duo League-Laurance, in programma lunedì 10 agosto alle 20.30 al Mulino Alvino (ingresso 15euro, 1euro prevendita). In pedana Michael League, leader degli Snarky Puppy, band alla quale è stato assegnato un Grammy Award, e Bill Laurance. L’evento-debutto del tour internazionale del duo all’interno del Matera Festival è una coproduzione con il Locus Festival di Locorotondo.

“Pìzzica, che musica!”, con Mario Incudine e l’Orchestra della Magna Grecia diretta da Valter Sivilotti, giovedì 23 luglio al Mulino Alvino 20.30 (ingresso 10euro, 1euro prevendita).

Matera Festival, informazioni e biglietti: Orchestra della Magna Grecia, via De Viti De Marco 13 – Matera (Tel. 0835.1973420); Cartolibreria Montemurro via delle Beccherie 69 – Matera (Tel. 0835.333411).