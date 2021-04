Provocazione salutare. Se un’opera non funziona per motivi tecnici, manutenzione e allora diventa inutile ed è inevitabile gridare allo spreco di danaro pubblico. E così Antonio Serravezza,sempre lui, rompiscatole, ritorna sul tormentone della fontana rotatoria di via Annunziatella che non getta acqua da una vita e con i bordi del basamento segnati dal passaggio degli autoveicoli. Una breve cronistoria dei luoghi dell’ex passaggio a livello delle Ferrovie Appulo lucane e poi le considerazioni di sempre, con l’invito al sindaco a sfarinare quella che è diventa una pizza al cemento. Se non funziona smantellata, sfarinatela. Il conto alla Corte dei Conti?



Amarcord di un rondò

Ecco cosa succede quando non c’è amore per le cose che devono segnare il tempo nella nostra città. Vorrei tanto capire la storia e i vari passaggi che hanno segnato la storia dell’incrocio più importante della città: Via XX Settembre. Via Annunziatella, Via Fratelli Rosselli, Via Gattini, Via Stigliani. La prima modifica storica parte dall’aprile del 1974 quando passò l’ultimo treno delle Ferrovie Calabro Lucane a scartamento ridotto Bari – Matera – Montalbano Ionico in superfice. Successivamente il tracciato ferroviario fu interrato e fu eliminato il passaggio a livello che divideva la città tra via XX Settembre e Via Annunziatella. Gli anni sono passati e la città si è sviluppata progressivamente verso nord creando un volume di traffico esponenziale tant’è che nel 2015 fu deciso di realizzare una rotonda per regolare e snellire il traffico. Fu un disastro perché il progettista decise di realizzare una rotonda a forma di pizza di cemento armato con una fontana che oltre a essere costata alla comunità materana centinaia di migliaia di euro non ha mai funzionato e anche se lo ha fatto per qualche mese ha creato solo problemi alle auto in transito sia d’inverno che quando tirava un po’ di vento.



Siamo arrivati ai giorni nostri, aprile 2021, e la “pizza orrenda di cemento” è rimasta senza padri e padroni. Il traffico aumenta ogni giorno di più e nessuno dal Palazzo del Comune prende una seria e immediata decisione per eliminare il manufatto e sostituirlo con una semplice aiuola verde con fiori e al centro un bellissimo albero di ulivo che rappresenta la nostra terra e resta verde tutto l’anno. Le fontane sono una palla al piede per tutte le Amministrazioni che si sono susseguite in questi ultimi anni e speriamo che quest’anno sia la volta buona visto che nella maggioranza c’è il gruppo dei Verdi.

Signor Sindaco, prima che ritornino i turisti in città faccia una forzatura e risolva eliminando quella bruttura, i cittadini vi saranno riconoscenti.