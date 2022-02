La notizia della sua scomparsa ci ha raggiunti oggi in piazza Vittorio Veneto, durante una cerimonia in ricordo delle vittime delle Foibe, davanti a quel Monumento ai Caduti, che lo ha visto in tante occasioni -e insieme ai bersaglieri dell’ associazione ”Binetti” – deporre una corona di alloro, in memoria di quanti si sono sacrificati per una Italia giusta e libera. Il ”presidente” Antonio Epifania ci ha lasciati a 77 anni. Non lo vedevamo da un po’. Ma non possiamo non ricordare l’impegno profuso per i raduni del Sud del 2009, regionale a Matera del 2016 e di quello nazionale del 2019 in occasione di ” Matera capitale europea della cultura”. Una persona tutta d’un pezzo, della vecchia guardia. Pronto a rimboccarsi le maniche per gli ideali, lo spirito di appartenenza alla fiamma cremisi. Non lasciava mai nulla al caso. E lo abbiamo verificato sul campo, come amava ricordare, anche per altre passioni che aveva coltivato come quella per il basket, come dirigente dell’Olimpia, e per il teatro povero…dilettantistico, in difesa delle tradizioni materane. Una filosofia di vita che portava con sè e con una bandiera nel cuore, oltre a quella del tricolore, con la grande A di amicizia. Ci mancherà quando vedremo passare le piume al vento. In piedi. Passa il ”bersagliere” Antonio ”Tonio” Epifania.

I FUNERALI SONO FISSATI PER LUNEDI 21 FEBBRAIO, ORE 15.00 PRESSO LA CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA

LA PASSIONE PER IL TEATRO