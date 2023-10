Più Vicini, Iniziativa Ipercoop…tre progetti a Matera

Gettoni di carta alla cassa dell’Ipercoop ” Venusio” per votare, ma c’è anche la modalità on line, e per contribuire a finanziare progetti che meritano sostegno. E l’iniziativa ”Più vicini” che finanzierà 600 iniziative in tutta Italia, tre delle quali a Matera. Due riguardano la solidarietà e una cultura. Riguardano la PARROCCHIA SAN ROCCO, per la Mensa Don Tonino Bello Sostenere le spese di gestione e approvvigionamento. alimenti necessari alla mensa. L’altra è dell’ ENPA (ente nazionale protezione animali) di MATERA per una Campagna di sensibilizzazione. per sterilizzazioni e adozioni, campagne di sensibilizzazione Per cura e sterilizzazione. colonie feline. La terza riguarda la cultura dell’associazione LIBERFESTIVAL APS per la Promozione della lettura e per contrastare povertà educativa. C’è tempo fino al 31 ottobre per contribuire e se sei socio fino al 5 novembre.



FINALITA’ E OBIETTIVI

Una scelta che migliora la tua comunità

Per cambiare il mondo partiamo da noi: sosteniamo concretamente i territori e le comunità con l’iniziativa solidale “Più vicini”. Dal 1°al 31 ottobre 2023 nei punti vendita della Cooperativa dal Friuli Venezia Giulia alla Puglia scegli di sostenere uno dei tre progetti locali proposti dai Consigli di Zona soci di Coop Alleanza 3.0. Oltre 600 progetti promossi in collaborazione con altrettante realtà locali: un “noi” che rispecchia il significato più profondo della parola cooperare, operare con altri per un obiettivo comune.



La scelta è tua

I Consigli di Zona soci hanno selezionato tre progetti per ogni negozio, tra quattro ambiti di interesse: ambiente, cultura, solidarietà e stili di vita. A scegliere quale sostenere sei tu, semplicemente facendo i tuoi acquisti in Coop: ogni 15€ di spesa (e multipli) ti viene consegnato un gettone cartaceo da inserire nelle urne presenti appena fuori dall’area delle casse. Tre urne, tre progetti, di cui trovi il racconto e gli obiettivi, e fra i quali puoi scegliere il tuo preferito! E se sei socio, puoi scegliere due volte: sulla tua Carta socio è caricato in automatico un gettone online per ogni gettone cartaceo ottenuto. Su questo sito e sull’app di Coop Alleanza 3.0 puoi scegliere quali progetti sostenere, anche di altri territori, fino al 5 novembre 2023.