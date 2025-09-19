Più turismo per tutti? Ma spazio ai giovani, a innovazione, bisogni e a cultura d’impresa

Un libro scritto a quattro mani, tanta esperienza in tasca e consigli buoni da dare a quanti, armati di buona volontà, ma con una visione limitata del ‘’Che fare?’’ si guardano intorno per non perdere terreno nelle sfide della competitività e dei mutamenti repentini, che affronta quotidianamente l’industria delle vacanze. Resta la sfida sulla sostenibilità che è la grande risorsa del Mezzogiorno, insieme a quella dell’innovazione (non solo l’intelligenza artificiale che va utilizzata usando la testa…umana)della quale si parla nel libro a quattro mani scritto da Paolo Verri e Edo Colombo ” Più turismo per tutti ” edito da Egea https://giornalemio.it/cronaca/piu-turismo-per-tutti-con-tanto-buon-senso-a-matera-il-libro-di-verri-e-colombo/” presentato a Matera, su iniziativa del Consorzio Albergatori materani negli ambienti ipogei dell’ l’Antico Convicinio che nella Prima Repubblica, mezzo secolo fa, ospitarono il Teatrolaboratoriovicolocieco. E per l’occasione Paolo Verri ed Edoardo Colombo con il loro lavoro hanno incuriosito e interessato la platea nella chiacchierata moderata da Rossella Tarantino, dinamica manager di Matera 2019.



” Matera è nel mio cuore- dice Paolo Verri. Cerco di venirci il più possibile , di seguirne le evoluzioni nel contesto non solo della Città dei Sassi ma anche della Basilicata, di questo pezzo di Sud che è emblematico. Credo che Matera abbia due grandi compiti da realizzare. Uno è rispetto a quello che abbiamo sempre chiamato il giardino segreto d’Europa, il grande parco naturale che val nord della Calabria all’Irpinia, che è una zona di sempre maggiore perdita di abitanti. E, quindi, occorre trasformare i cittadini temporanei in permanenti. Per questo occorre cambiare delle regole a livello nazionale ed europeo, perché occorre dare più servizi, più opportunità. Ne parlavamo venendo qui nei Sassi, rispetto alle legge 477, di fare abitare di più le persone giovani, le famiglie nei luoghi. Questo è un luogo meraviglioso frequentato in questo settembre da migliaia di turisti internazionali, di alta qualità, ma può esserlo di più se abitato da cittadini e,in particolare giovani. Il primo compito è quello di attrarre giovani che vogliano vivere, abitare, studiare, lavorare nel Sud. Matera ha l’attrattività, il nome,le capacità locali di tantissimi artisti, scienziati, archeologi, restauratori : questo sogno deve continuare e proliferare per Matera e per tutta la Basilicata .



Il secondo elemento, e lo abbiamo visto con musei e altre strutture culturali, era quanto prefigurato nel dossier di candidatura per Matera capitale europea della cultura 2019: mettere insieme turismo e cultura. Bisogna che le persone partecipino tutti i giorni esperienze culturali nuove e non solo portarle a casa, ma offrirle ai cittadini e restituirle. Il teatro partecipato, per esempio, come si sta facendo con il teatro dei topi,insieme al teatro delle Albe, di Ravenna, dei giovani, delle scuole.Fare musica sempre di più, sfruttando il Conservatorio musicale, ma soprattutto facendo più scienza .Questo è un territorio che può dare tantissimo sulla scienza. Raccontavo ad Edo la storia del lucano Rocco Petrone, protagonista della missione Luna alla Nasa. C’è un distretto tecnologico da Torino a Matera alla Puglia che riguarda l’aerospazio e questo è un luogo, dove si stanno facendo investimenti in ricerche e sviluppo e ritengo che ci debbano essere più tecnici, ingegneri, visionari al lavoro. Matera, in tal senso, è eccezionale e deve essere ‘bilanciato’ il turismo.Prima l’industria delle vacanze non c’era. C’era l’artigianato di prossimità per la grande industria dei salotti.Oggi il turismo non deve smettere di esserci.E’ la punta di diamante dell’attrattività. Deve portare più gente a fare cultura e a fare impresa”. E per questo occorre cultura d’impresa che resta il tallone d’Achille dell’economia locale e della Basilicata. Una sfida su competenze e lungimiranza, che non consente di arrestare la fuga di cervelli e di attrarre altri giovani e poi le condizioni di vita. Con il taglio dei servizi l’attrattività cala e il ritorno del progetto di autonomia differenziata non aiuta il Sud a colmare o a ridurre (siamo obiettivi) con il Nord.



LE SFIDE DEL LIBRO

Nel libro – dice Verri- mi occupo della parte del sogno, della cultura , della speranza e, soprattutto, della democrazia . L’idea è che ai turisti deve essere concesso di attraversare il pianeta perché sono protagonisti di una migrazione positiva del turismo, rispetto a quella negativa di quelli che fuggono dai propri Paesi per sfuggire alle intemperie del clima, alle guerre, alle persecuzioni . E, quindi, in qualche misura il turismo è il simbolo di un pianeta fatto di pace e di buone relazioni.Come funzioni la parte tecnologica nel libro è affidata a Edo Colombo ”

” La sostenibilità – dice Edoardo Colombo- è un tema di cui si parla molto . L’innovazione con l’intelligenza artificiale è un grandissimo tema, perché consente di comprendere anche in termini predittivi i comportamenti, per cercare di influenzarli, di indirizzarli, valutare flussi, dati,le provenienze.Sono aspetti che una volta valutavamo ex post,con delle statistiche,che vedevamo anche tardi . Domani, ma già oggi, potremmo avere delle informazioni in tempo reale in cui agire anche in termini di modulazione dei servizi. La sostenibilità è per esempio comprendere i consumi idrici, i fabbisogni che portano in tutte le stagioni e possono esserci dei picchi”.

Ma in Italia ,al Sud a Matera a che punto siamo su queste buone pratiche? ” Qui non siamo all’anno zero- aggiunge Colombo. Il cambiamento che ha fatto questa città rispetto ad altre realtà è notevole. E Paolo Verri ne è sicuramente testimone. In questo momento, anche solo andando giro, abbiamo avuto modo di constatare che tipo di percezione dà Matera. C’è ancora molto da imparare, da condividere. Ci sono anche esperienze di livell internazionale che possono essere di indirizzo. Faccio parte della commissione europea per le capitali europee ‘smart tourism’ e questo mi consente di conoscere città del Nord, del Belgio e di altri Paesi e cosa hanno realizzato per essere smart. Per esempio l’illuminazione pubblica varia in funzione di indirizzare meglio i percorsi, anzicchè l’uso delle telecamere per comprendere perfino le emozioni.Uso delle tecnologie, ma tutelando la privacy, per capire le emozioni, quando ci sono dei momenti di difficoltà e quindi di agire” . Matera potrebbe pensarci, ma c’è da lavorare e con un disegno chiaro di città, già dall’anno prossimo quando sarà nel pieno di capitale mediterranea della cultura e del dialogo.

