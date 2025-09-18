Più turismo per tutti? Con tanto buon senso. A Matera il libro di Verri e Colombo

Come rendere l’esperienza turistica più equa, sostenibile e umana, dove tecnologia e relazione possano finalmente integrarsi? La risposta possibile nel libro di Paolo Verri ed Edoardo Colombo, che deve tenere necessariamente conto delle peculiarità dei luoghi e di città come Matera, dove finora si è andati avanti a ruota libera tra spontaneismi,individualismi,lamentazioni stagionali e una carenza di fondo legata ai limiti della cultura d’impresa e del lavoro di rete. Se ne parlerà venerdì 19 settembre, alle 17.30. presso l’antico Convicinio di San Pietro Caveoso. L’iniziativa è stata promossa dal Consorzio Albergatori di Matera in collaborazione con la Libreria dell’Arco. Ne parleranno, dopo il saluto del sindaco Antonio Nicoletti e l’introduzione del presidente del Consorzio albergatori di Matera (Cam) Tommaso Mariani, gli autori Edoardo Colombo e Paolo Verri ( ricordiamo l’altro lavoro ”Il paradosso urbano”) con Rossella Tarantino.



LA SINOSSI DEL LIBRO edito da Egea.

Il turismo non è solo un settore economico, ma un ecosistema sociale complesso che rivela le tensioni e le aspirazioni del nostro tempo. Paolo Verri ed Edoardo Colombo si confrontano in un dialogo serrato che esplora le molteplici dimensioni del viaggio contemporaneo: dall’accessibilità all’overtourism, dall’impatto ambientale alle dinamiche di comunità. Con uno sguardo più filosofico e culturale, Verri indaga il significato simbolico del turismo come strumento di conoscenza e trasformazione personale. Colombo, attento agli aspetti economici e tecnologici, analizza le opportunità offerte dall’innovazione digitale e dai nuovi modelli di mobilità. Ne emerge un racconto articolato che supera la retorica del turismo come mero consumo, per restituirgli dignità di pratica sociale e culturale. Un viaggio intellettuale che ragiona su come rendere l’esperienza turistica più equa, sostenibile e umana, dove tecnologia e relazione possano finalmente integrarsi.

